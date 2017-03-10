سويلم يؤكد وجود جهود جديدة لاحتواء الأزمة



القاهرة - سامي عبدالفتاح

تتجه الأنظار اليوم الى «القلعة البيضاء» واجتماع الجمعية العمومية غير العادية المفترض انعقادها اليوم والمحدد لها سبب وحيد وهو دعم مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور للانسحاب من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم اذا لم تعد مباراة الزمالك والمقاصة والتي خسرها الفريق بهدف دون رد وشهدت ضربة جزاء فاضحة لم يحتسبها الحكم الدولي جهاد جريشة وتسببت هذه الخسارة في إبعاد الزمالك عن الاهلي المتصدر لمسابقة الدوري.

ورفض منصور كل الجهود الرسمية التي بذلت لاحتواء الأزمة، مؤكدا أن الجمعية العمومية سيحضرها 60 ألف عضو وأنه يتمنى اتمام الجمعية العمومية بشكل حضاري، مضيفا: «القرار اللي هتقوله الجمعية العمومية هضربله تعظيم سلام».

وفي اتجاه آخر، واصل منصور جهوده لدعم الفريق فعقد اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني، وكرر بقوله: «ما فعله الحكم جريشة خطأ فاضح والاتحاد المصري لكرة القدم لم يشاهد المقتول وعاقب الزمالك بدلا من أن يعيد له حقه».

وطالب منصور لاعبي الأبيض بعدم شغل أنفسهم بالمباريات المحلية نهائيا والتركيز فقط في مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.

وفي الجانب الآخر، كشف المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم أن محاولات ودية مكثفة تبذل من جانب مسؤولي الجبلاية لإثناء الزمالك عن فكرة الانسحاب من الدوري المحلي.

وقال سويلم ان الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية ولاعبيه يمثلون ركيزة أساسية في المنتخبات.

انطلاق المشوار الأفريقي

على صعيد آخر، يستعد قطبا الكرة المصرية لخوض مواجهتين افريقيتين كبيرتين في بداية مشوار بطولة الاندية الافريقية الابطال وتحديدا في جولة الذهاب لدور الـ 32، حيث يلتقي غدا الاهلي مع بيدفيست الجنوب افريقي بملعب السلام وبعد غد يستضيف الزمالك فريق رينجرز النيجيري بستاد برج العرب.

وبالأمس أدى الاهلي مرانه الأخير بملعب المباراة، فيما يغادر الزمالك اليوم الى الاسكندرية والدخول في معسكر تدريبي قبل المباراة بيومين.

وبالأمس أدى بيدفيست أول مران له بالقاهرة على ملعب الأهلي بمدينة نصر ثم يتدرب اليوم على ملعب المباراة التي ستقام في السادسة والنصف مساء، فيما يصل فجر اليوم فريق رينجرز الى القاهرة ويتوجه مباشرة الى الاسكندرية ليبدأ تدريباته في الملاعب الفرعية ببرج العرب قبل لقاء الزمالك بعد غد الأحد.

وفي الاطار العربي، فقد اكتمل عقد الأندية المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين.

ويبلغ عدد الأندية المشاركة 12 ناديا هي: الأهلي والزمالك (مصر) النصر والهلال (السعودية) نصر حسين داي الجزائري والترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي والمريخ السوداني والعين الإماراتي والفيصلي الأردني ونفط الوسط العراقي والعهد اللبناني.

ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة يوم 2 مايو المقبل وسيتم توزيع الفرق المشاركة على 3 مجموعات، حيث ستلعب الأولى بالقاهرة والثانية والثالثة بالإسكندرية.