الرياض - خالد المصيبيح

انتهى الوقت الأصلي لمباراة الهلال والفتح والنتيجة تعادل سلبي ليمنح حكم المباراة وقتا بدل ضائع قدره 6 دقائق انتهت أيضا سلبية إلا انه مدد الوقت دقيقة واحدة بسبب إصابة حارس مرمى الفتح ليسجل الهلال خلالها هدف الفوز الوحيد عن طريق ياسر القحطاني ويستمر الهلال في صدارته بعد الوصول للنقطة 53، فيما استمر الفتح في مركزه الـ 13 قبل الأخير.

وبرر مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز فوز فريقه المتأخر إلى استعجال لاعبيه بحثا عن الهدف وايضا للدفاعية المحكمة من الفتح فيما وصف التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح الخسارة بأن فريقه لم يكن محظوظا بعد ان اجاد طوال الوقت في تحقيق هدفه بكسب نقطة من المتصدر إلا انه خسر في الدقيقة الأخيرة.

وفي مكة صعد الأهلي إلى المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه على مستضيفه الوحدة بثلاثية مقابل هدف سجلت جميعها في الشوط الأول وكان لهداف الاهلي والمسابقة عمر السومة منها هدفان رفع بهما رصيده الى 22 هدفا، واضاف تيسير الجاسم الهدف الثالث بينما سجل مختار فلاته هدف الوحدة الوحيد ليستمر الوحدة في موقعه غير الآمن وفي المركز 12 برصيد 17 نقطة.

وفي بريدة وصل التعاون إلى المركز الخامس مؤقتا وحتى نهاية الجولة بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة بعد فوزه على ضيفه الاتفاق بهدف لاعبه الغيني الحسن انداي (86)، فيما واصل الاتفاق ابتعاده عن الفوز وتراجعه في الترتيب بعد أن حل تاسعا برصيده السابق 22 نقطة.

مواجهتا اليوم

وتستكمل اليوم الجولة بلقاءين فيلعب الشباب في الرياض أمام الفيصلي ومعه يسعى الشباب إلى استعادة مركزه السابق وهو الخامس بينما لا زال الفيصلي يبحث عن زيادة الامان والابتعاد اكثر عن المراكز المتأخرة التي يفصله عنها فقط نقطتان.

كما يلتقي الخليج آخر الترتيب بالقادسية الثامن الذي يأمل في الوصول إلى مركز افضل إلا أن النقاط الثلاث تشكل أهمية اكبر للخليج من اجل الهروب.

وكان لقاء النصر بالرائد ولقاء الاتحاد بالباطن قد تم تأجيلهما إلى الثلاثاء المقبل بسبب مباراة نهائي كأس ولي العهد امس.