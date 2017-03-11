القاهرة - سامي عبد الفتاح

تعود اليوم الجماهير للظهور في الملاعب المصرية، مع انطلاق مشوار الأهلي في جولة الذهاب لدور الـ32 لبطولة أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستضيف الأهلي فريق بيدفيست الجنوب أفريقي بملعب السلام، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الكويت ويسمح بحضور نحو 5 آلاف مشجع في المباراة، على عكس المباريات المحلية التي لا يسمح فيها بالحضور الجماهيري.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل 17 مارس الجاري.

وتتأهل الفرق الفائزة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى دور الستة عشر، الذي يقام لأول مرة بنظام المجموعات هذا الموسم.

وعن مباراة اليوم قال مدرب الأهلي حسام البدري «شاهدت عددا من مباريات بطل جنوب افريقيا وهو فريق يتميز بالانضباط التكتيكي والالتزام داخل الملعب ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تساعدنا على حسم التأهل قبل لقاء العودة بجنوب افريقيا».

وتلقى الفريق دفعة معنوية طيبة بعد إعلان الجهاز الطبي تعافي المهاجم عمرو جمال من تعرضه لكدمة قوية في المران.

8 مشاركات عربية

وإلى جانب الأهلي والزمالك ستخوض ثمانية فرق عربية أخرى مباريات ذهاب دور الـ 32 مطلع هذا الأسبوع، وستقام مواجهة عربية واحدة بين أهلي طرابلس الليبي مع الفتح الرباطي المغربي.

وسيحاول الترجي بطل افريقيا 2011 الاستفادة من بدايته المثالية في مرحلة التتويج بالدوري التونسي عندما يستضيف حوريا الغيني.

ويستضيف النجم الساحلي التونسي، منافسه تاندا من ساحل العاج، كما سيلعب الوداد البيضاوي المغربي على أرضه ذهابا، وهو نفس حال اتحاد العاصمة الجزائري والهلال السوداني، بينما يحل المريخ السوداني ضيفا على ريفرز يونايتد النيجيري.

الفراعنة 20 على العالم

حقق منتخب مصر قفزة رائعة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في شهر فبراير ليحتل المركز العشرين على مستوى العالم، ويحتفظ بصدارة المنتخبات في قارة أفريقيا.

ويتواجد منتخب الفراعنة في العشرين منتخبا الأوائل على مستوى العالم لأول مرة منذ 6 أعوام كاملة، ووصل المنتخب المصري لأفضل ترتيب له بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2010، وحصل على المركز التاسع في شهر ديسمبر 2010.

وكانت الأعوام الستة الماضية، قد شهدت تقهقر منتخب مصر في ظل الظروف السياسية المتقلبة، والغياب عن بطولة الأمم الأفريقية نسخ 2012 و2013 و2015 بجانب إلغاء الدوري المصري مرتين موسمي 2011 - 2012 بسبب مجزرة ستاد بورسعيد و2012 - 2013 لدواع أمنية.

ونجح منتخب مصر في استعادة بريقه مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي الذي تحسنت في عهده النتائج بشكل ملحوظ بعدما وصل الفراعنة لأسوأ ترتيب عالمي في شهر مارس 2013 باحتلال المركز 75، وحقق طفرة هائلة للفراعنة وصعد للمركز العشرين وهو ترتيب لا يتكرر كثيرا للكرة المصرية.

لوائح اتحاد الكرة: الزمالك يهبط للدرجة الرابعة

كشفت مصادر في وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة قد أعدت قرارها المسبق، بعد اعتماد أي قرارات تصدر عن الجمعية العمومية الطارئة لنادي الزمالك، التي عقدت بالأمس، لبحث الانسحاب من مسابقة دوري كرة القدم، لأن الوزارة لم توافق بالأصل على انعقادها، وبالتالي تصبح قراراتها مثل العدم.

واضافت المصادر نفسها ان عدم اعتماد أي قرار بالانسحاب من عمومية الزمالك، هو لإنقاذ فريق الكرة بالزمالك من مصير معقد جدا، اذا حدث الانسحاب بالفعل، بحسب اللوائح التي تنص على ان انسحاب أي فريق من مسابقة الدوري الممتاز يعرضه للهبوط الى الدرجة الرابعة، ويتم فسخ عقود كل لاعبيه، بمن فيهم الأجانب، ويمتلكون الحق في الانتقال إلى الأندية الأخرى بلا مقابل للنادي المنسحب، مع توقيع عقوبات لكل من تسبب في هذا الانسحاب، أيا كان موقعه.

ولتفادي هذا الموقف المعقد، واصل رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، تواصله مع رئيس الزمالك للتهدئة، مقابل أن يتقدم جهاد جريشة، حكم لقاء الأزمة، باعتذار رسمي، عما حدث، وأن الخطأ لم يكن متعمدا.

وفي الشأن نفسه، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أكد عصام عبد الفتاح أنه اجتمع مع الحكم الدولي جهاد جريشة، ليستفسر منه عن عدم احتساب ركلة الجزاء، والذي أكد له انه لم يشاهد أحمد سامي مدافع المقاصة وهو يبعد الكرة بيده خلال المباراة، ولو شاهده لاحتسب ركلة جزاء بدون تردد.

وأخبر جريشة، رئيس لجنة الحكام، بأنه عندما اعترض لاعبو الزمالك بشدة، فكر في مشاهدة اللعبة عبر كاميرا التلفزيون، لاتخاذ القرار السليم لكنه تراجع عن ذلك.

ووسط هذه الأزمة، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جهاد جريشة لإدارة مباراة ريفيرز يونايتد النيجيري والمريخ السوداني، غدا الأحد، في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويعاون جريشة، أيمن دجيش وتحسين أبو السادات، ومحمود البنا حكما رابعا.