الحكم كلاتنبيرغ يقول إن مستوى اللياقة استثنائي وأسرع من الدوري الإنجليزي

الرياض - خالد المصيبيح

توج الاتحاد بطلا لكأس ولي العهد السعودي لكرة القدم اثره فوزه على النصر 1-0 في المباراة النهائية على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض وسط حضور جماهيري غفير.

وسجل هدف الفوز المحترف المصري محمود عبدالمنعم «كهربا» (16).

وهذا اللقب الثامن لـ «الإتي» في المسابقة، فيما تجمد رصيد النصر عن 3 ألقاب.



وقام ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بتتويج الاتحاد بالكأس والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو «العالمي» الميداليات الفضية.



وكانت المباراة عبارة عن كرنڤال ضخم حضره 60 ألف متفرج ساندوا الفريقين، كما أقيم بين الشوطين أوبريت وطني احتفل معه الجميع.



وبعد نهاية المباراة، احتفل لاعبو الاتحاد وسط جماهيرهم بتحقيق الكأس، فيما كانت الأرقام الأولية للاعبين من المكافآت قد وصلت الى 50 ألف ريال لكل لاعب.

كهربا باق



من جهته، أكد رئيس اتحاد جدة، حاتم باعشن، أن كهربا ابن من أبناء النادي ولن يفرط فيه.

وأضاف باعشن في حديث تلفزيوني عقب نهائي كأس ولي العهد، أن من حق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن يطلب فيه أي مبلغ، وذلك ردا على ما تردد عن طلب الزمالك 40 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن كهربا.



وتابع: «لم نبدأ أي مفاوضات حتى الآن لشراء عقد كهربا، سنبدأ الخطوات بعد نهاية الدوري، لكن الإدارة لن تفرط في اللاعب».

وأوضح رئيس نادي اتحاد جدة، أن أمام فريقه الآن 6 مباريات في دوري جميل السعودي للمحترفين، ومازال عنده أمل كبير في تحقيق لقب الدوري، طالما الفريق قادر على الأداء بهذه الروح التي لعب بها نهائي كأس ولي العهد، بحسب رأيه.



وأهدى باعشن هذه البطولة التي حققه فريقه إلى روح الراحل رئيس النادي السابق أحمد مسعود، مبينا أنه طوال المباراة كان يدعو الله أن يحقق الفريق البطولة، حتى يهديها إلى الرجل الذي ضحى بحياته من أجل بناء هذا الفريق.

وأشار باعشن إلى أنه خلال هذه الأيام سيتم تحديد مكافأة اللاعبين بعد الفوز بالكأس، لتحفيز اللاعبين استعدادا لاستكمال باقي مشوار الموسم.

كلاتنبيرغ منبهر

من جهته، أكد الحكم الانجليزي مارك كلاتنبيرغ، حاجته للمزيد من التدريبات اللياقية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب لياقة لاعبي النصر واتحاد جدة خلال النهائي، والتي وصفها بالعالية جدا.



وقال كلاتنبيرغ عقب قيادته للنهائي: «أشعر بالإرهاق بعد هذه المباراة، مستوى لياقة اللاعبين كان عاليا لدى الفريقين، وكأول تجربة لي في تحكيم الكرة السعودية فإنني أشعر بالانبهار».



وتابع: «مستوى اللياقة استثنائي بل إنه أسرع من الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب أن أتدرب أكثر في الأشهر المقبلة للوصول إلى مستواهم مستقبلا، أشكر التعاون الذي قدمه اللاعبون من الطرفين، وأتمنى التوفيق لهم في أنديتهم وأيضا مع المنتخب السعودي في مبارياته المقبلة في تصفيات كأس العالم».