بيروت ـ ناجي شربل

يسير الرياضي بيروت وهومنتمن بيروت بثبات نحو خوض الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لأندية الدرجة الأولى للرجال، بعدما تقدما على التوالي بيبلوس والمتحد طرابلس 2 ـ 1 في الدور نصف النهائي «فاينال فور» من خمس مباريات ممكنة بينهما.

وقد حقق الفريقان فوزا سهلا في المباراة الأولى، قبل أن يخسرا الثانية خارج ارضهما، إلا انهما تقدما بسهولة في المباراة الثالثة.

ويسجل هنا تحقيق كل من بيبلوس والمتحد فوزا أول هذا الموسم على منافسيهما، اذ تغلب بيبلوس على الرياضي في قاعة كارلوس سليم بجبيل، فيما احتاج المتحد وقتا إضافيا لتخطي هومنتمن بيروت في قاعة مركز الصفدي الرياضي بطرابلس.

وقد بدأ الفريقان البرتقالي (هومنتمن) والأصفر (الرياضي) الإعداد للدور النهائي بينهما، علما ان أفضلية الأرض ستكون للهومنتمن صاحب الصدارة في الدوري المنتظم أمام الرياضي الوصيف. ويحرز اللقب الفريق الذي يفوز بأربع مباريات من سبع ممكنة.

وسبق للفريقان ان تبادلا الفوز كل في قاعته في الدوري المنتظم، في مباراتين حفلتا بالتوتر، وشكلتا قمة الموسم الحالي. فالهومنتمن طامح الى إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه في عيد تأسيسه المئوي. فيما يريد الرياضي مواصلة هوايته باحتكار اللقب، بعدما بات الفرس الوحيد في هذا المجال، في غياب غريمه التقليدي الحكمة بيروت، الذي نافس الرياضي على عدد إحراز الألقاب في العصر الحديث لكرة السلة اللبنانية. ويعرف الهومنتمن استقرارا في تشكيلته، خصوصا في اللاعبين الأجانب، في حين بدل الرياضي غالبية أجانبه هذا الموسم بداعي الإصابة.

ويقود الفريقان مدربان محليان هما جو مجاعص (هومنتمن) واحمد فران (الرياضي) والأخير تولى المهمة من منتصف مرحلة الذهاب للموسم الحالي خلفا للسلوفيني سوبوتيتش الذي قاد الرياضي إلى ألقابه الثلاثة الأخيرة.

وستتوزع مباريات الدور النهائي بين قاعتي مزهر في انطلياس (هومنتمن) وصائب سلام في المنارة (الرياضي).