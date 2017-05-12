القاهرة - سامي عبدالفتاح

في العاشرة مساء بتوقيت الكويت، يستهل فريق الزمالك لكرة القدم، مشواره في دوري المجموعات لبطولة أفريفيا للأندية الأبطال، بلقاء كابس يونايتد بطل زيمبابوي، والذي يصعد منه الفريقان الأول والثاني من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي مباشرة، ومنه يتأهل الفائزان إلى النهائي.

ويدير مباراة الزمالك طاقم تحكيم مكون من العاجي دينيس ديمبلي حكما للساحة، والتشادي عيسي يايا، مساعدا أول والعاجي رولان دانون مساعدا ثانيا، ومراقب المباراة التونسي خليفة هشام، ومراقب الحكام السوداني صلاح أحمد.

ووضع المدير الفني للزمالك البرتغالي أوغوستو إيناسيو، خطة مباراة كابس يونايتد وطريقة اللعب المناسبة لتحقيق الفوز وضربة بداية ناجحه في بداية الدوري الأفريقي.

وسيخـــوض الزمــالك المباراة بتشكيلة المعتاد، حيث سيلعب أحمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم في الدفاع، وطارق حامد ومعروف يوسف في وسط الملعب، وسيعود شيكابالا وباسم مرسي للهجوم، ويفاضل الجهاز الفني بين ثنائي من مصطفى فتحي وستانلي ومحمد إبراهيم وأحمد رفعت لإشراك أحدهم في اللقاء.

وفي الجولة نفسها، تقام اليوم عدة مباريات أخرى ويستضيف الترجي التونسي فريق فيتا كلوب الكونغولي، واتحاد الجزائر مع أهلي طرابلس الليبي، والنجم الساحلي التونسي مع فيروفيارو الموزمبيقي، والهلال السوداني مع نظيره المريخ السوداني.

«يد» مصر وقطر في مجموعة نارية

أوقعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للشباب، أقل من 21 عاما، المقامة بالجزائر بين 18 و30 يوليو المقبل الجزائر والسعودية والمغرب بمجموعة واحدة، في حين تتنافس مصر وقطر بالمجموعة الثانية القوية. وكشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن النتائج التي أسفرت عنها القرعة، حيث جاءت الجزائر، المستضيفة، بالمجموعة الرابعة، إلى جانب السعودية، والمغرب، وكرواتيا، والأرجنتين، وآيسلندا.

ولم ترحم القرعة منتخبي مصر، وقطر، وأوقعتهما في المجموعة الثانية، التي تضم فرنسا، حامل اللقب، والسويد والدنمارك، وسلوفينيا.

أما المجموعة الأولى، فتضم منتخبات ألمانيا، والنرويج، والمجر، وكوريا الجنوبية، وتشيلي وجزر فارو، وتلعب تونس في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا، وروسيا، ومقدونيا، والبرازيل، وبوركينا فاسو.

كما كشف الاتحاد الدولي، عن نتائج قرعة بطولة العالم للناشئين، أقل من 18 عاما، التي تستضيفها تبليسي عاصمة جورجيا بين 8 و20 أغسطس.

ولم تكن القرعة أيضا، رحيمة بالمنتخبات العربية، فأوقعت المنتخبين المصري، والبحريني في المجموعة الأولى، رفقة فرنسا، حاملة اللقب، والدنمارك، والسويد، والنرويج.

أما المنتخب الجزائري، فينافس في المجموعة الثانية، أمام كل من ألمانيا، وآيسلندا، وجورجيا، وتشيلي، واليابان. وجاءت تونس في المجموعة الرابعة، إلى جنب منتخبات سلوفينيا، وصربيا، وإسبانيا، وروسيا، والمكسيك، وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات كرواتيا، والأرجنتين، والبرازيل، والبرتغال، وفنزويلا، وكوريا الجنوبية.

جدير بالذكر ان هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس الاتحاد الدولي لمصر منذ إنشاء الاتحاد عام 1921.