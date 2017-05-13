يلتقي الريان مع لخويا حامل اللقب في الـ ٦:٤٥ من مساء اليوم، في نصف نهائي مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم.

ويسعى الريان الى تعويض خروجه من دور الاربعة للمسابقة الموسم الماضي عندما خسر الاول امام السد، حيث ظفر لخويا باللقب بركلات الترجيح.

وتبدو مهمة الريان صعبة خاصة بسبب معنويات لاعبيه عقب اخفاقهم محليا في الاحتفاظ بلقبي الدوري وكأس قطر، وقاريا بفشله في تخطي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا اثر خسارته امام ضيفه الهلال السعودي 3-4 الاثنين الماضي في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

في المقابل، يدخل لخويا الساعي الى لقبه الثاني هذا الموسم بعد الدوري، المباراة بمعنويات عالية عقب تأهله الى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بفوزه الكبير على الفتح السعودي 4-1 الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتأهل الريان الى نصف النهائي بعد فوزه على الغرافة 2-1، ولخويا بعد الفوز على الخور 3-1.

وسيكون نصف النهائي أول مواجهة بين الفريقين في هذه المسابقة. وتفوق لخويا على الريان في السوبر القطري بافتتاح الموسم، وتعادلا في الدوري مرتين 2-2 و1-1.