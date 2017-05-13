البدري: المنافس يمتاز بالقوة الهجومية

القاهرة - سامي عبدالفتاح

بعد 24 ساعة من مباراة الأمس بين الزمالك وكابس يونايتد من زيمبابوى، وعلى الملعب نفسه (برج العرب)، سيكون اليوم لقاء الأهلي وزناكو الزامبي، وذلك في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى لدوري مجموعات بطولة الأندية الأفريقية الأبطال، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا القطن الكاميروني والوداد المغربي.

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، مفاجأة سارة بعدما انتهت أزمة انضمام سعد سمير، مدافع الفريق للتدريبات.

وغادر سعد سمير، منطقة التجنيد ليلتحق بمعسكر الأهلي لخوض المباراة.

وعن المنافس الزامبي، قال حسام البدري ان فريق زاناكو يمتاز بالقوة الهجومية، بجانب السرعات وقدرة لاعبي الأجناب على الاختراق إلى العمق، مستدلا بنجاح زاناكو في الفوز على زيسكو غريمه التقليدي بالدوري الزامبي، رغم ان الأخير كان ندا عنيدا للأهلي في الفترة الماضية.

وشدد البدري على أن الأهلي جاهز فنيا وبدنيا للفوز بالمباراة، وحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو استعادة لقب الأميرة الأفريقية.

وأكد المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي، مومامبا نومبا على صعوبة مباراة الأهلي، أن فريقه يأمل في تقديم مستوى جيد أمام المارد الأحمر والعودة للبلاد بنقطة على أقل تقدير، خاصة في ظل وجود طموح بالتأهل إلى دور الثمانية.

وأوضح نومبا انه يعلم الكثير عن الأهلي، حيث سبق ان خاض مباريات كثيرة أمامه كلاعب، ويدرك جيدا أيضا أسلوب وطريقة لعب الأندية المصرية.

سموحة في مواجهة زيسكو

يخوض في الـ 4:30 عصر اليوم فريق سموحة مواجهة الذهاب مع زيسكو الزامبي خارج مصر في الجولة الأولى لدوري البطولة الكونفدرالية.

وبشأن منتخب مصر لكرة القدم، الذي يستعد لأولى مبارياته في تصفيات الأمم الأفريقية أمام تونس، فقد حدد الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يوم 9 يونيو المقبل، موعدا للسفر لتونس لمواجهة نسور قرطاج، في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وأوضح المدير الإداري للفراعنة إيهاب لهيطة، ان كوبر قرر إقامة معسكر إعداد قصير لمدة 48 ساعة قبل السفر الى تونس.

وكان مدير الفراعنة قد سافر إلى تونس مطلع الأسبوع الجاري، في رحلة استغرقت 48 ساعة لمعاينة أفضل ملاعب التدريب، وانتقاء أفضل فنادق الإقامة، استعدادا لاستقبال الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

كهربا والحضري.. «نسب ثاني»

وفي مفاجأة عائلية بين أسرة منتخب الفراعنة، وافق عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر، على طلب محمود كهربا مهاجم المنتخب والاتحاد السعودي، خطوبة ابنة الحضري (شدوى)، وتم بالأمس حفل الخطوبة في فيلا الحضري بمدينة 6 أكتوبر.

اقتصر الحفل على أهل الخطيبين، واتفق اللاعبان على التركيز خلال المرحلة المقبلة في التدريبات والمباريات، حيث يستعد كهربا لمباراة تونس، ومن بعدها مباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم، وإذا تحقق الحلم المصري في التأهل، فسيكون منتخب مصر مميز بين منتخبات العالم بوجود علاقات نسب بين لاعبيه، حيث خطب المهاجم كهربا ابنة حارس المرمى الحضري، كما ان المهاجم الآخر رمضان صبحي عقد قرانه من قبل على شقيقة حارس المرمى الآخر شريف إكرامي.

وإذا استمرت هذه الخطبة حتى المونديال، فسيحقق الحضري وكهربا رقما قياسيا لم يحدث من قبل على مستوى العالم في تاريخ الكرة وهو أن يشارك لاعب ووالد زوجته في منتخب واحد.