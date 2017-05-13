قال المصارع المصري الحاصل على الجنسية البلغارية طارق عبدالسلام، إنه حقق انتصارا كبيرا وأصبح بطل أوروبا، موضحا ان هذا الحلم جعله يقف على قمة العالم في رياضة المصارعة.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لموقع اتحاد المصارعة البلغاري أن حلمه أصبح حقيقة الآن، مؤكدا انه سيحقق في البطولة المقبلة انتصارا كبيرا، موجها الشكر الكبير للفريق والمدرب الخاص به الذي أعطاه فرصة لتحقيق هدفه.

وأثار المصارع طارق عبدالسلام جدلا كبيرا في مصر، بعد أن فاز الأسبوع الماضي باللقب الأوروبي في فئة 75 كغم، حيث تسبب هذا الأمر بموجة من الغضب بين عشاق الرياضة المصريين.

وأشار الخبراء في مصر الى انهم يتوقعون أن طارق لديه القدرة على السير على نفس خطى المصارع المصري العالمي كرم جابر، وهو أنجح مصارع مصري حصل على ميداليات ذهب وفضة وبرونز في دورة الألعاب الأولمبية.