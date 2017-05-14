القاهرة - سامي عبدالفتاح باسم والإشارة الغامضة

عجزت أقدام لاعبي الزمالك عن التهديف في شباك فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوي، والمتواضع جدا، ففاز الزمالك بهدفين من ضربتي رأس للبديلين باسم مرسي وستانلي في الشوط الثاني.. وقبل الهدفين، وخاصة في الشوط الأول، أهدر لاعبو الزمالك نحو عشر فرص حقيقية للتهديف، ضاعت بغرابة شديدة ودون تدخل من كارس «كابس».. حتى ان البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، تندر على هذه الفرص الضائعة، بأن ضغطه ارتفع بصورة خطيرة، وكان سيذهب للمستشفى بسببها.

وأعرب إيناسيو عن رضاه عن النتيجة التي حققها الفريق أمام كابس يونايتد، في بداية دوري المجموعات، بالفوز بهدفين دون رد، لكن لابد من علاج ظاهرة الفرص السهلة الضائعة.

سجل ثنائية الزمالك باسم مرسي والنيجيري ستانلي، في الدقيقتين 56 و83 من عمر المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا، ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الأولى مع اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.

المباراة اتسمت بالسخونة والإثارة مع إهدار الزمالك عدة فرص سهلة، قبل أن يحقق الفريق الأبيض الفوز على حساب بطل زامبيا.

الزمالك كثف محاولاته مع بداية الشوط الثاني مع عدة كرات عرضية وكرة خطيرة بالرأس لعلي جبر ثم محاولة من أحمد رفعت، قبل أن يسجل باسم مرسي الهدف الأول من ضربة رأس سكنت شباك حارس كابس.

وسجل الزمالك هدفه الثاني عن طريق ستانلي ليهز الشباك بضربة رأس ليمنح الفريق الأبيض الاطمئنان في مواجهة بطل زامبيا.

إشارة مرسي

وأثار باسم مرسي اهتمام المتابعين للإشارة السلبية التي أشار بها عقب إحراز هدف التقدم، وفسرها البعض بأنها موجهة الى المدرب ايناسيو، لأنه لم يشركه من بداية المباراة، ولكن اللاعب كان له تفسير آخر، وفسر باسم إشاراته عقب المباراة، بأنها كانت لبعض الجماهير التي وصفها «بالمأجورة» والتي دأبت على الهجوم عليه طوال أحداث اللقاء، وأنه رد عليهم بطريقته ونجح في إحراز الهدف الأول، والذي فتح المباراة بعد ذلك نحو الفوز الذي حققه الفريق الزملكاوي بثنائية نظيفة.

كوبر يتابع

تابع المباراة من ملعب برج العرب، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي اجتمع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لمناقشة موعد انتهاء الدوري في الموسم الحالي وكذلك موعد انطلاق الدوري الجديد الموسم المقبل، ويرفض الأرجنتيني انطلاق الدوري الجديد 2017 ـ 2018 منتصف سبتمبر المقبل، وطالب بالتبكير في أغسطس من أجل تجهيز اللاعبين قبل مباراتي أوغندا نهاية أغسطس و4 سبتمبر في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويتمسك كوبر بضرورة إقامة 3 جولات على الأقل من عمر الدوري قبل مباراتي أوغندا لتجهيز لاعبي المنتخب من خارج الأهلي والزمالك وعلى رأسهم عصام الحضري حارس دجلة وأحمد دويدار لاعب سموحة ونور السيد لاعب الاتحاد السكندري، بجانب تجهيز اللاعبين الذين يتابعهم تحسبا لأي ظروف طارئة قبل المباراتين.

وتستأنف مسابقة الدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل، بمباريات الدولة 29، وتبدأ باستضافة الشرقية للأهلي، ويوم الخميس يلعب المصري مع الداخلية، سموحة مع بتروجيت، والزمالك مع وادي دجلة، ويوم الجمعة المقبل يلعب الإسماعيلي مع المقاولون، والنصر للتعدين مع الإنتاج الحربي.