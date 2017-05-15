القاهرة - سامي عبدالفتاح

لم يتوقع أكثر المتشائمين هذه البداية الضعيفة والخطرة لفريق النادي الأهلي المصري، مع انطلاق دوري الستة عشرة لبطولة الأندية الأفريقية الأبطال، حيث تعادل سلبيا مع ضيفه زاناكو الزامبي، ذلك أن لاعبي الأهلي قدموا أداء باهتا جدا طوال التسعين دقيقة، اضافة إلى عجزهم عن التهديف، كما عجز المدير الفني حسام البدري عن فك الدفاع الحديدي للفريق الضيف، والذي كان في لحظات قريبا من التهديف في شباك إكرامي، فاكتفى فريق الأهلي في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة بالتعادل السلبي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسيكون عليه تصحيح هذه الخطوة غير الموفقة يوم 23 الجاري، عندما يخوض مواجهته الثانية في المجموعة في ضيافة القطن الكاميروني. وقد تصدر فريق الوداد المغربي صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على القطن في الجولة الأولى، يليه في الترتيب الأهلي وزاناكو، ثم القطن في المركز الرابع.

أضاع الأهلي خلال المباراة مع زاناكو عدة فرص محققة على المرمى، خاصة من الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، ليحصد كل فريق نقطة من اللقاء، ورغم السيطرة الحمراء، الا أن التركيز كان غائبا عن الجميع.

وأبدى المدير الفني للأهلي حسام البدري غضبه الشديد من لاعبيه خاصة حسام غالي والنيجيري أجاي وميدو جابر، بسبب البطء في الأداء.

وقال البدري، ان التأهل لربع النهائي سيكون من نصيب الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق فقد نقطتين مهمتين، لكنه أكد أن المشوار «مازال طويلا»، وأن الأهلي أمامه فرصة للتعويض في المباريات المقبلة.

فيما هاجمت جماهير الأهلي البدري عقب التعادل مع زاناكو.

سموحة يخسر

تلقى فريق سموحة المصري هزيمة مبكرة على يد مضيفه زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سجل هدف المباراة اللاعب الكيني جاكسون وير في الدقيقة 73 من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد البوركيني باتريك مالو مدافع سموحة، ليقدم الفريق المصري بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان بداية مخيبة في دور المجموعات.

المصري في نصف النهائي

تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور الأربعة ببطولة كأس مصر، بعد غياب 12 عاما كاملة، وذلك عقب تغلبه على حساب نظيره انبي بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما بستاد الجيش الثالث بالسويس.

سجل للمصري محمد الشامي وأحمد شرويدة وأحمد موسى «كابوريا» وأحمد أيمن منصور والإيفواري هيرمان كواو، وسجل لانبي محمد حمدي زكي وأحمد فوزي وصلاح سليمان ورامي صبري وأضاع أحمد عبدالعزيز.

وبهذا الفوز، يواجه المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن الفائز من لقاء الزمالك وطلائع الجيش في دور الأربعة.