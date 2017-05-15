فهد الأنصاري باق مع الاتحاد



الرياض - خالد المصيبيح



خضعت إدارة الاتحاد للشروط التي فرضها اللاعب فهد الأنصاري مقابل التجديد معه لموسم آخر والمتمثلة في استلامه لكل حقوقه المتبقية نقدا وعدم جدولتها قبل توقيع أي عقد جديد.



وذكر رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن أن التجديد مع الأنصاري احتاج فقط إلى الصبر وسرنا تفاهم اللاعب وتقبلنا شروطه ويستحق الأنصاري التجديد معه قياسا بما قدمه مع الفريق الموسم المنصرم.



وأنهت إدارة الشباب إجراءات انتقال لاعب الفيصلي محمد سالم إلى صفوف الفريق امس الأول كأول صفقه تتم للموسم المقبل.

من جانب آخر، تأهل الهلال لملاقاة الأهلي الخميس المقبل في نهائي كأس الملك وختام الموسم السعودي بعد ان تجاوز الهلال ضيفه التعاون 4-3 كان للمحترف السوري عمر خريبين منها «هاتريك» فيما سجل سالم الدوسري الهدف الرابع وسجل للتعاون حسن أنداي هدفين ومدالله العليان هدفا واحدا، ولعب حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف دورا مؤثرا في تأهل الهلال بتصديه لعدة محاولات تعاونية.



وكان الأهلي قد تجاوز الفيصلي في المجمعة بثلاثية دون مقابل، ويبحث الأهلي حامل اللقب عن تحقيق لقبه الرابع عشر في المسابقة، فيما يحتفظ الهلال بسبعة ألقاب سابقة ويبحث عن الثامن وسيقام اللقاء النهائي في جده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.