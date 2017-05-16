القاهرة استضافت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي بحضور برينك

القاهرة - هناء السيد

أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية «IFAI» فريتس برينك عن سعادته لزيارته الاولى لمصر وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي مشيدا بما تسعى اليه الدول العربية الاعضاء بالاتحاد للنهوض بالرياضات الجوية، مؤكدا ان الامكانيات المادية مهمة خاصة وان الرياضات الجوية مكلفة ماديا.

واشاد باهتمام دول الخليج بالرياضات الجوية وبنجاح الامارات واستضافتها 2015 لدورة الالعاب الرياضية الجوية بل كانت من انجح الدورات على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حضور فريتس اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي والافريقي بالقاهرة ولاول مرة حيث جدد الاتحاد العربي للرياضات الجوية استمرار د.مبارك السويلم من السعودية لرئاسة الاتحاد بحضور الاتحادات العربية ومنها الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية برئاسة اللواء عبدالمعين حسن وعضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية محمد حسن المسحل وبوكفة مراد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية واللواء يسري الشماع رئيس الاتحاد الافريقي ورؤساء الاتحادات بقطر وليبيا والسودان والمغرب وفلسطين والكويت.

كما تم انتخاب اللواء اسماعيل درويش امينا عاما للاتحاد العربي الرياضات الجوية والنائب الاول من المغرب محمد الهاشمي ومن مصر اللواء عبدالرحمن حماد والامين العام المساعد العميد اسامة الشيمي والنائب لؤى الجطيلي من ليبيا.

وأعرب اعضاء الاتحاد عن سعادتهم لاستمرار تجديد الثقة بالسويلم هي استمرار وتتويج لثقة المجلس في جهوده وما أنجزه للاتحاد الافريقي في الرياضات الجوية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية فريتز: «نحن سعداء في استمرار التعاون مع السويلم وقيادته للرياضات الجوية».

وفى تصريحات خاصه لـ «الأنباء» اعرب السويلم عن سعادته لثقتهم بالاعضاء وتجديدا رئاسته مؤكدا على حرصه لتطوير الاتحاد وتنظيم البطولات الدولية وتطوير حكام اللعبة.

واشارالى ان الكويت من الدول المتقدمة بالرياضات الجوية ولديها لجنة واستضافت العرض الجوي وتجرى الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية بعنوان «الريموت كونترول» ولديهم تميز في نماذج الطائرات.

واشار الى ان هناك حراكا جيدا في الاتحادات للرياضات الجوية المعنية بالتطوير لمستقبل الرياضات الجوية.

واضاف ان تلك الرياضة تعد من الرياضات المكلفة ماديا لانها مرتبطة بالطيران والمعدات لذا نعمل الان على اعداد معسكرات تكاد تكون مجانية في اطار التعاون بين الدول واستقطاب الشباب للالعاب الجوية.

38 نادياً سعودياً

وأفاد بان الاتحاد السعودي للرياضات الجوية لديه 38 ناديا تابعا له، معلنا، ان السعودية تستعد الان لاقامة اول دورة العاب عربية مجمعة وتشمل 4 لعبات جوية «مظلات وبار موتو» ونماذج الطائرات في يناير 2018 بالرياض.