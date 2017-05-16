القاهرة - سامي عبدالفتاح

توصل اتحاد كرة القدم المصري، الى موعد ختام الموسم الكروي الحالي، ليكون يوم 18 يوليو المقبل، الا ان الاتحاد برئاسة هاني ابوريدة يواجه اشكالات عديدة في تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد، الذي سيكون مضغوطا جدا بسبب تعليمات «فيفا» الى جميع الاتحادات الوطنية بأن تنتهي المسابقات المحلية في مايو 2018، قبل بدء مونديال روسيا.

وكشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إن «مباراة القمة بين الاهلي والزمالك ستقام يوم 17 يوليو المقبل، في الجولة الـ34 من الدوري (الأخيرة) على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وفي اليوم التالي تستكمل باقي مباريات الجولة الأخيرة ونهاية الموسم.

أما بالنسبة للموسم الكروي الجديد، فهناك تصريحات تتراوح بين منتصف أغسطس المقبل، وأول سبتمبر المقبل، الا انه هناك 3 عقبات امام تحديد موعد انطلاقها، المنتخب الأول الذي يرتبط بمباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة الكان 2019 التي تقام في الكاميرون، وكذلك تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

ويصر المدير الفني كوبر، على تنظيم معسكرات بشكل مستمر، لمدة أربعة أيام من كل شهر، حتى يستطيع إعداد لاعبيه.

أما منتخب مصر للمحليين فيرتبط بمباراة مهمة أمام المنتخب المغربي في شهر أغسطس المقبل، حيث يتحدد على أساسها المنتخب الذي يتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا.

وتقام البطولة في بداية العام المقبل، الأمر الذي ينذر أيضا بتوقف المسابقة، خاصة أن الجهاز الفني وقتها سيختار مجموعة لاعبين من أندية مختلفة.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري، ستكون هناك خطة إعداد تشمل مباريات ودية ومعسكرات أيضا، وعليه قد تتوقف مسابقة الدوري. كما يشارك فريقا الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ومعهما سموحة في الكونفيدرالية، الأمر الذي يتطلب تأجيل مباريات هذه الفرق في الدوري المحلي، بسبب الارتباط بمواجهات قارية.

البدري لديه عرضان

وما بين قرب ختام الموسم الحالي والاستعداد للموسم القادم، كشف حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تلقيه عرضين أحدهما من أحد الأندية الإماراتية، والآخر من ناد بشمال أفريقيا، مؤكدا أن العرض الإماراتي مغر جدا.

وأوضح البدري، أنه لم يلمح بالرحيل عن الاهلي، وأن تعليقه على إمكانية الرحيل بـ«كل شيء وارد» كان نابعا من الوضع الحالي، نظرا لانتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي ولم يتم التجديد حتى الآن، لكنه حريص على البقاء مع الاهلي اذا توصل لاتفاق مع الادارة.

إيناسيو وبرنامج الاستشفاء

وفي الزمالك بدأ البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني برنامج استشفاء لرباعي الفريق (علي جبر ومحمود حمدي وطارق حامد ومعروف يوسف) لأكثر مشاركة في المباريات لتفادي اجهادهم في التدريبات. وأدى الرباعي التدريبات تحت قيادة أيمن فريد، رئيس الجهاز الطبي.

وأوضح علاء عبدالغني المدرب المساعد ان ايناسيو زاد الحمل التدريبي والبدني على اللاعبين، الذين لم يشاركوا في مباراة كابس يونايتد، استعدادا لمباراة وادي دجلة بعد غد الخميس، في الجولة 29. فيما خضع أيمن حفني، لاعب الوسط المهاجم بالزمالك، للأشعة لمعرفة حجم إصابته في العضلة الخلفية.

«الأولمبية» توزع دعم الدولة على الاتحادات الرياضية

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن الاختصاصات الجديدة للجنة في قانون الرياضة الخاصة بتوزيع الدعم على الاتحادات لن تكون سببا في أي أزمات بين الأولمبية والاتحادات.

يذكر أن القانون الجديد تم اعتماده من مجلس النواب، ومن بين مواده أن تنقل مسؤولية توزيع الدعم على الاتحادات الرياضية إلى اللجنة الأولمبية بدلا من وزارة الرياضة.

وأضاف حطب أن توزيع الدعم على الاتحادات لن يشوبه أي مصالح أو علاقات شخصية، خاصة أن هناك معايير وأسسا سيتم بناء عليها صرف الدعم، منها الأهداف والوعود والإنجازات التي يحققها كل اتحاد وفقا للخطط التي يتم وضعها.

أشار رئيس الأولمبية إلى أنه حال مخالفة اللجنة للقوانين وتنفيذ اللوائح من حق الاتحادات أن تلجأ إلى وزارة الرياضة.