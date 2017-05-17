القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعود اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم الى الملاعب مرة أخرى بعد توقف استمر أسبوعا بسبب المشاركات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وسموحة، والتجربة المصرية لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي.

وستكون العودة اليوم بمباراة واحدة تجمع بين الاهلي، صاحب الصدارة برصيد 74 نقطة، مع الشرقية، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 19 نقطة، وذلك في مطلع الجولة 29 من المسابقة، والتي ستتواصل غدا بمواجهات المصري مع الداخلية، سموحة مع بتروجيت، والزمالك مع وادي دجلة، ويوم الجمعة يلتقي الاسماعيلي مع المقاولون، النصر للتعدين مع الانتاج الحربي، وتختتم الجولة الـ 29 يوم السبت المقبل بلقاء المقاصة مع الاتحاد السكندري، انبى مع أسوان، وطلائع الجيش مع طنطا.

وبعد انتهاء الجولة الـ 29 تدخل أندية الأهلي والزمالك وسموحة في جولة افريقية جديدة، فيغادر الاهلي الى الكاميرون لمواجهة فريق نادي القطن في ثاني جولات دوري الأبطال، ويغادر الزمالك لمواجهة اهلي طرابس الليبي، فيما يستضيف سموحة ريكرياتيفو بطل انغولا في البطولة الكونفيدرالية.

وحدد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة حسام البدري يوم 20 الجاري موعدا للسفر إلى الكاميرون لخوض لقاء القطن الكاميروني.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ان الفريق سيغادر فجر يوم 20 الجاري الى الكاميرون بطائرة خاصة لخوض لقاء القطن المقرر يوم 23 الجاري.

وفي شأن افريقي آخر، يفتتح اليوم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحادين الدولي والافريقي ورشة عمل في الفترة من 17 حتى 19 مايو الجاري بمدينة 6 أكتوبر لمناقشة ملف تمويل ودعم الفيفا للاتحادات المحلية، ضم اتحادات تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وجنوب السودان.

يلقي أبوريدة كلمة الافتتاح قبل بدء الدورة، ومن المعروف أن «فيفا» يدعم كل اتحاد وطني بمبلغ مليون و250 ألف دولار سنويا، على أن يحصل كل اتحاد على مبلغ 500 ألف دولار نقدا مطلع كل موسم، ويحصل على الـ 750 ألف دولار المتبقية في صورة دورات تدريبية وورش عمل ومنشآت وغيرها.

الحضري وكهربا

مع قرب نهاية الموسم الكروي المصري الحالي، وقرب دخول منتخب مصر في تحديات جديدة للتأهل الى مونديال روسيا 2018 وبطولة كأس الامم الافريقية المقبلة، أكد عصام الحضري حارس المرمى الأسطوري لمنتخب مصر الذي يلعب حاليا في صفوف وادي دجلة انه لا يفكر في الاعتزال مطلقا، وان هذه الفكرة لا تراوده على الاطلاق، على الرغم من تخطيه الـ 44 عاما.

وقال الحضري مجددا «طالما لدي القدرة على اللعب سأستمر، وحين لا أجد نفسي قادرا على التصدي للانفرادات والتسديدات، والخروج لالتقاط العرضيات، أو تسديد ركلة المرمى، سأتوقف، ولن انتظر أي شخص يطالبني بذلك».

وأضاف «في المقابل علي أن أجتهد في المران بشكل أكبر، وأحرم نفسي من أشياء كثيرة كالأكل والسهر، حتى تظل لدي المقومات التي تعينني على الاستمرار».

وتابع حارس وادي دجلة «منذ صغري لدي أهداف وطموحات ليس لها حدود، وأحمد الله أنني لا أصل الى مرحلة التشبع أبدا، لأنه لو تسرب إلي ذلك الشعور سينتهي لدي الدافع، ولذلك أتدرب بإصرار وعزيمة كلاعب في العشرين من عمره.



السن لا يفرق معي، هو مجرد رقم في جواز السفر أو البطاقة الشخصية».

أما محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب وسط نادي الزمالك، والذي احتفل قبل ايام بخطبته الى ابنة الحضري، فقد انضم الى تدريبات الزمالك تحت اشراف ايناسيو، بعد انتهاء إعارته إلى اتحاد جدة، وينتظر كهربا موقفه مع ناديه في ظل العروض المقدمة له، من بعض الأندية السعودية والإماراتية، ومنها الاستمرار مع اتحاد جدة لموسم آخر.

ويؤدي كهربا بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيم، بعد جلسة مع البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، والذي رحب به وطلب منه التدريب في الجيم، لحين تحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.