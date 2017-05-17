أعلن امس أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيرعى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك لكرة القدم، والتي تجمع بين الأهلي والهلال مساء غد الخميس على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة.

وقال محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن رعاية الملك للمباراة الختامية تأتي تجسيدا حقيقيا لما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من دعم واهتمام دائمين من القيادة.

وأكد على أن هذه الرعاية تعد خير تتويج للموسم الرياضي الحالي، متمنيا التوفيق للفريقين وتقديم ما يليق بهذه المناسبة.