بيروت ـ ناجي شربل

أطلق منتخب لبنان لكرة القدم بقيادة مديره الفني ميودراغ رادولوفيتش تحضيراته للمباراة مع ماليزيا في 13 يونيو المقبل، في المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات.

وقال رادولوفيتش ان برنامج التحضيرات يتضمن ثلاث مراحل، أولاها بمباشرة 16 لاعبا التمرين على ملعب بيروت البلدي، للوقوف على جهوزيتهم بعد شهر ونصف الشهر على ختام الموسم الكروي اللبناني،

فيما تتضمن المرحلة الثانية المقررة في 29 مايو الجاري التحاق اللاعبين المحترفين في الخارج، على ان تليها المرحلة الثالثة اعتبارا من 5 يونيو المقبل وهي خاصة باللاعبين الذين سيختارهم المدرب للمباراة.

في المقابل، وافق الاتحاد اللبناني لكرة القدم على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من 5 يونيو، حيث يتوجه من هناك الى كوالالمبور لخوض المباراة.

وفي هذه الحالة سيلتحق عدد من المحترفين في الخارج مباشرة بمعسكر الدوحة.

وأخذ رادولوفيتش في الاعتبار قيام الاتحاد الماليزي لكرة القدم بتعيين البرتغالي نيلو فينغادا مدربا للمنتخب.

وسيحاول مراقبة المنتخب الماليزي في مباراته المؤجلة مع مضيفه الكوري الشمالي في بيونغ يانغ، التي حددها الاتحاد الآسيوي في 8 يونيو، بعد التوصل إلى حل الأزمة الديبلوماسية بين البلدين.