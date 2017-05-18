القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تسبب ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في أزمة كبيرة تهدد استمراره في موقعه، بعد ان تزايدت الانتقادات عليه، عقب تصريحاته، التي أعرب فيها عن أمنيته ان يكون نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك وبحضور جماهيري، رغم ان البطولة مازالت في دورها ربع النهائي، حيث من المقرر ان يلعب الأهلي مع وادي دجلة، الزمالك مع طلائع الجيش، والمقاصة مع سموحة، ويصعد الفائزون الثلاثة إلى الدور نصف النهائي، الذي سبق إليه النادي المصري بالفعل.

وأثارت تصريحات سويلم بأمنيته ان يكون النهائي بين الأهلي والزمالك، ردود أفعال غاضبة جدا من مسؤولي ومدربي الفرق الخمسة الأخرى، خاصة المصري ووادي دجلة.

فهاجم أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، سويلم من خلال صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتب ميدو قائلا: «بحاول مصدقش أمنية سويلم بأن يكون نهائي الكأس بين الزمالك والأهلي»!.

وتابع: «لا أرى أي سبب لخوض وادي دجلة مباراة دور الثمانية في الكأس أمام الأهلي، إذا كان فعلا اتحاد الكرة يتمنى أن يكون النهائي بين الزمالك والأهلي».

والشيء نفسه فعله عدد من مسؤولي النادي المصري، الذين يشعرون بحالة تربص من مسؤولي اتحاد الكرة والحكام، فهاجموا سويلم بشراسة، وطالبوا بإقالته من منصبه، لأنه غير جدير به.

سويلم دافع عن نفسه، بأنه كان يتحدث عن أمنيته عودة الجماهير، لافتا إلى أنه ألمح إلى عودة جماهير القطبين في نهائي كأس مصر حال تأهلهما سيكون شيئا إيجابيا قبل بداية الموسم الجديد، ولم يقصد على الاطلاق ان يكون النهائي بين الأهلي الزمالك تحديدا.

وتقام اليوم اربع مباريات في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، تبدأ بلقاء المصري (47 نقطة) مع الداخلية (24 نقطة)، يليه لقاء سموحة (44)مع بتروجيت (41)، ويختتم اليوم بلقاء الزمالك

(51)مع وادي دجلة (36).