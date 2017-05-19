الإسماعيلي يستضيف المقاولون العرب والنصر للتعدين يلتقي الإنتاج الحربى اليوم



القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تلقى المدير الفني لفريق الاهلي لكرة القدم حسام البدري جائزة العروض المهزوزة لفريقه في الفترة الأخيرة، وآخرها التعادل 1-1 امام الشرقية المتذيل للترتيب العام في بداية الجولة 29 من مسابقة الدوري، بأن تلقى البدري موافقة رئيس الاهلي محمود طاهر على تجديد عقد البدري، ومضاعفة راتبه الشهري، الى ما يقرب من نصف مليون جنيه.. في الوقت الذي هاجمت فيه جماهير الاهلي وخبراء الكرة، حسام البدري لقلة حيلته مع فريقه في المباريات الأخيرة، والتي شهدت التعادل مع الانتاح والشرقية محليا، ومع زاناكو الزامبي افريقيا.

وواصل الأهلي مسلسل عروضه الهزيلة وسقط في فخ التعادل، مع مضيفه الشرقية (1-1)، بالجولة الـ 29، وشهدت المباراة عجزا كاملا من مهاجمى الفريق في التسجيل وهز الشباب، فسجل للأهلي مدافعه سعد سمير في الدقيقة (45)، وتعادل للشرقية فادي فريد، في الدقيقة (81).

ورفع الأهلي، رصيده إلى (75) نقطة، في صدارة الترتيب، كما ارتفع رصيد الشرقية، إلى 20 نقطة في المركز الأخير.

وأغضب الأهلي جماهيره بعرض باهت بعد التعادل مع زاناكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي، ليواصل الفريق الأحمر مسلسل تراجعه.

وقال البدري عقب المباراة «الفريق قدم عرضا ضعيفا، وكان هناك العديد من اللاعبين بعيدين عن مستواهم، كما تأثر الفريق بحالة الإجهاد، وهو سبب التعادل أيضا مع زاناكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا».

وقال عماد النحاس المدير الفني للشرقية إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، وأنه نجح في دراسة الأهلي جيدا وإغلاق مفاتيح اللعب، إضافة إلى تضييق المساحات، لمنع وصول لاعبي الفريق الأحمر إلى منطقة الجزاء.

«البدري لازم يمشي»

وتصدر هاشتاج حسام البدري لازم يمشى تويتر ضمن الموضوعات الأكثر تداولا بين المصريين، عقب تعادل الأهلي المخيب لآمال جماهيره أمام نادى الشرقية.

فكتب المدون إبراهيم كريس «حسام البدري عايز 600 ألف جنيه في الشهر عشان يفرجنا على العك ده كل أسبوع والله ما يستاهل 6 جنيه في السنة».

وكتبت المدونة هاميس: «حد يفهم حسام البدري إننا مش الزمالك عشان نستحمل كام تعادل ورا بعض، حسام البدري بيضيع تاريخ الأهلي والماتش الجاي هزيمة ثقيلة وافتكروا».

أما المدونة يوكا فكتبت منتقدة الدفع بصالح جمعة في آخر 4 دقائق «إزاي يا صالح يا حبيبي متجبش 20 جول وما تعملش 200 أسيست في الـ 4 دقائق دول حسام البدري له حق ميلعبكش فعلا».



من جهته، كتب المدون «اللهم بلغنا رمضان» في رسالة لحسام البدري «أنت مغرور وفاشل، كلفت النادي ملايين للتعاقد مع لاعبين كانوا نجوما في فرقهم ودلوقتي أنت دفنتهم رياضيا».



قال المدون عاطف خاطر، من خلال حسابه على موقع تويتر: «والله يا جماعة الأهلي كبير أوي أوي على حسام البدري حتى لو خد الدوري وافريقيا هيفضل على قده برضه مع إني أشك في موضوع أفريقيا ده أصلا».

خلافات وشائعات

من ناحية أخرى، نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وجود أي خلافات مع حسام البدري، لافتا إلى أن البعض يهوى الحديث عن خلافات غير موجودة بالمرة.



وأكد عبدالحفيظ أن سوء التوفيق لعب دورا كبيرا في تعادل الأهلي أمام الشرقية رغم أن الفريق أنهى الشوط الأول بشكل ممتاز ولكن يبقى الحسم في لقاء المقاصة للتتويج رسميا بلقب الدوري وأيضا مباراة القطن الكاميروني لتصحيح المسار في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.



وأشار إلى أنه يقدر غضب الجماهير وحزنهم بسبب تراجع النتائج، موضحا أن هناك حالة من عدم التوفيق تحدث لكل فرق العالم وهو ما يجعل الأهلي يختتم موسمه بكل تركيز.



ويستعد فريق الاهلي لمغادر القاهرة غدا الى الكاميرون، استعدادا لمواجهة فريق القطن الكاميروني يوم الثلاثاء المقبل (23 الجاري) في الجولة الثانية لدوري دور الستة عشر للاندية الابطال، بينما يغادر الزمالك الى تونس للعب في اليوم نفسه والجولة نفسها مع اهلي طرابلس الليبي.



وتستكمل اليوم الجولة 29 لمسابقة الدوري، فيستضيف الاسماعيلي فريق المقاولون العرب، والنصر للتعدين فريق الانتاج الحربى.