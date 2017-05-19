بيروت - ناجي شربل

قطع هومنتمن بيروت نصف الطريق نحو احراز لقبه الاول بطلا للبنان في كرة السلة، بعدما تقدم مضيفه الرياضي بيروت حامل اللقب 2 – 0، من سبع مباريات ممكنة في الدور النهائي، بإسقاطه في المنارة بفارق ثلاث نقاط في المباراة الثانية 82 – 79، بعدما فاز عليه في المباراة الاولى في قاعة مزهر بانطلياس بفارق اربع نقاط.

وهذا الفوز الثالث لهومنتمن على الرياضي هذا الموسم، بعدما تبادل كل من الفريقين الفوز في ملعبه بالدوري المنتظم.



الا ان خسارة الرياضي في قاعة صائب سلام بالمنارة قد تجعله يدفع غاليا خصوصا ان هومنتمن احتفظ بسجله نظيفا من الخسارة في قاعته، وهو مني فقط بخسارتين هذا الموسم، احداهما في الدوري المنتظم امام الرياضي، والثانية في «البلاي أوف» وتحديدا في الدورنصف الهائي «فاينال فور» امام المتحد طرابلس في قاعة الاخير بعد وقت اضافي.

ويتطلع الفريق البرتقالي الى التتويج في الذكرى المئوية لتأسيسه، فيما سيجهد الرياضي للاحتفاظ بلقبه، ومنع فريق رابع من دخول سجل ابطال كرة السلة اللبنانية في عصرها الحديث، بعدما سبق للرياضي والحكمة احتكار اللقب منذ 1992، وقد خرقهما الشانفيل في 2012 بتتويجه على حساب ابناء انيبال زحلة.

من جهة اخرى، ينتظر الاتحاد اللبناني لكرة السلة جلسة الحكومة اللبنانية الاسبوع المقبل، للبت في طلبه نيل مساعدة قيمتها ثلاثة ملايين دولار اميركي لاستضافة بطولة آسيا في أغسطس المقبل.



وكان طلب المساعدة أدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته.

وكشف مصدر اتحادي كبير لـ«الانباء» ان عدم بت المساعدة المادية في مجلس الوزراء، يجعل استضافة البطولة على المحك، خصوصا ان الاتحاد اللبناني لا يستطيع تحمل الاعباء المادية.