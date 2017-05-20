أحرز نادي الترجي التونسي لقبه السابع والعشرين في الدوري التونسي لكرة القدم، بفوزه على النجم الساحلي 3-0 منهيا بذلك موسما طبعته سلسلة من أعمال الشغب في الملاعب.

وثبت الترجي بذلك موقعه كأفضل الأندية تتويجا باللقب، متفوقا بفارق كبير على النادي الأفريقي (13 لقبا) والنجم الساحلي (10 ألقاب).

وأفاد الترجي من المباراة التي أقيمت الخميس على ملعبه بحضور الآلاف من مشجعيه، لتعزيز هيمنته على اللقب. ورغم ان الفريق كان يحتاج الى تعادل فقط لضمان اللقب في ختام مرحلة التتويج بالبطولة، الا انه ضغط من البداية وتقدم في نصف ساعة بهدفين دون مقابل، سجلهما غيلان الشعلالي (15) وعلي المشاني (30).

وسجل المهاجم طه ياسين الخنيسي الهدف الثالث بعد 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني اثر تمريرة عرضية في منطقة الجزاء.

وتلت فوز الترجي احتفالات واسعة في شوارع العاصمة التونسية، حيث أطلق مشجعوه العنان لأبواق السيارات، وهم يرتدون قميصه الأحمر والأصفر. واستمرت الاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل.

وإضافة الى ألقابه الـ 27 في الدوري المحلي، يحمل الترجي أيضا لقب الكأس المحلية 15 مرة، ومرتين دوري أبطال افريقيا (1994 و2011)، ويخوض منافسات المسابقة القارية هذا الموسم ايضا.

وشهدت بطولة تونس تعديلا في نظامها هذا الموسم، مع تقسيم الفرق إلى مجموعتين تتنافسان وفق نظام الدوري، على ان تقام بطولة مصغرة حاسمة بين أفضل ست فرق.