أحرز الهلال لقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على الأهلي 3-2 في المباراة النهائية على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسجل للفائز السوري عمر خريبين (28) ومحمد جحفلي (77) والبرازيلي كارلوس ادواردو (90)، وللخاسر معتز هوساوي (43) والسوري عمر السومة (93 من ركلة جزاء).

وهي المرة الأولى التي يجمع فيها الهلال لقبي كأس الملك والدوري الذي كان حسمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وكان الهلال تأهل إلى النهائي عقب فوزه في الدور الأول على القيصومة 2-1، وفي ثمن النهائي تخطى الوحدة 3-2، قبل أن يتجاوز في ربع النهائي عقبة جاره النصر 2-0، وفي نصف النهائي عبر ضيفه التعاون 4-3.

في حين أن الأهلي تأهل بعد فوزه الصعب في الدور الأول على الشعلة 2-1، ثم تغلب في ثمن النهائي على القادسية 3-1 قبل أن يدك في ربع النهائي شباك ودج 6-0، وفي نصف النهائي تجاوز الفيصلي 3-0.

30 بطولة للشلهوب

أضاف نجم خط وسط الهلال، محمد الشلهوب، البطولة الـ 30 لمسيرته الرياضية، عندما حقق مع الأزرق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في نهائي البطولة، على ملعب الجوهرة بجدة.

ويعد الموهوب محمد الشلهوب أكثر لاعب بتاريخ الكرة السعودية تحقيقا للألقاب بواقع 30 بطولة، مع ناديه والمنتخب الأول، ومازال الرقم مرشحا للزيادة بحكم أنه لم يقرر بعد تعليق التوقف عن الركض في المستطيل الأخضر.

ورفض الشلهوب «36 عاما» في تصريحات إعلامية عقب المباراة تأكيد إعلانه اعتزال اللعب، وقال انه سيفكر في الأمر، حيث لم يحدد قراره بعد.

وأضاف: «مازلت أفكر ولم أتخذ أي قرار حتى الآن بشأن إنهاء مسيرتي الرياضية».

واعتبر الشلهوب أن فريقه «قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز فيها»، مواسيا جماهير الأهلي ولاعبيه، قائلا: «حظ أوفر لجميع محبي الأهلي».

دياز: قدمنا المطلوب

من جهته، عبر مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته البالغة بعد الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال دياز عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي: إن الهلال قدم المطلوب منه طوال أحداث اللقاء.

وأضاف: «استحق الهلال التتويج بلقب كأس الملك، أبارك لجماهير النادي وأشكرها على دعمها للفريق طوال الموسم».

وكشف دياز عن سر فوز فريقه بالثنائية هذا الموسم بقوله: «ما تحقق من إنجازات كان بسبب تضافر جهود الجميع بداية من رئيس النادي حتى العاملين».

ويخوض الهلال مباراة السوبر أمام شقيقه الاتحاد، حامل لقب كأس ولي العهد، خلال شهر يناير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.