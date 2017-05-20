هليل: لقاء «القطن» عنق الزجاجة بالنسبة للأهلي

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشهد اليوم مطار القاهرة، مغادرة بعثتي فريقي الزمالك والأهلي، لخوض الجولة الثانية في دوري دور الستة عشر لبطولة الأندية الأبطال، حيث يبدأ فريق الزمالك بالمغادرة في السادسة صباحا الى تونس، للقاء أهلي طرابلس الليبي، وبعده بساعات تغادر بعثة الأهلي إلى الكاميرون بطائرة خاصة للقاء فريق نادي القطن، وتقام المباراتان يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مدير شؤون اللاعبين بفريق الزمالك حمادة أنور، أن الفريق سيتجمع بمطار القاهرة، صباح اليوم حيث تستغرق رحلة الطيران 3 ساعات ونصف للوصول إلى العاصمة تونس، قبل التوجه إلى مدينة صفاقس التي ستستضيف المباراة، بواسطة حافلة، في رحلة تستغرق قرابة 4 ساعات.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على كابس يونايتد الزيمبابوي بهدفين دون رد، في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

فيما أكد عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق إلى الكاميرون محمد هليل أن الفريق أغلق تماما ملف الدوري ويركز حاليا على لقاء القطن الذي يعد عنق زجاجة بالنسبة للأهلي، لأن الفوز فيه سيفتح الطريق أمام المارد الأحمر للفوز في باقي مبارياته وحسم صعوده إلى دور الثمانية من البطولة، بعد التعثر الأخير بالتعادل أمام زاناكو الزامبي.

وأكد مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي سمير عدلي، أن الفريق سيخوض تدريبين بمدينة جاروا الكاميرونية، قبل لقاء القطن، موضحا ان الأهلي سيؤدي مرانه الأول بمدينة جاروا في الرابعة عصر الغد بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، على أن يؤدي مرانه الثاني الاثنين على الملعب الذي يستضيف المباراة وفي نفس توقيتها.

فوز الزمالك

وفي سباق الفوز بالمراكز الأولى في المربع الذهبي، في ضوء قرب حسم الأهلي لبطولة الدوري والمقاصة للمركز الثاني، فقد تخطى الزمالك، عقبة ضيفه وادي دجلة بالفوز (2-1) في الجولة الـ 29 من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل للزمالك النيجيري ستانلي، ومحمد إبراهيم (37، 71)، فيما أحرز لدجلة، عرفة السيد (47).

ورفع الزمالك، رصيده لـ 54 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد دجلة، عند 36 نقطة بالمركز العاشر

وفي الدقيقة (37)، نجح النيجيري ستانلي أوهاويتشي، في تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تسلم كرة بينية سريعة، سددها على الطائر لتسكن شباك الحضري.

وتعرض شيكابالا، لإصابة قبل نهاية الشوط الأول، بعد صدامه مع زميله دونجا، ليلجأ البرتغالي إيناسيو، مدرب الفريق لإشراك مصطفى فتحي، بدلا منه، ثم خرج دونجا متأثرا بإصابته في وقت لاحق.

واستطاع وادي دجلة، أن يسجل هدف التعادل سريعا في الدقيقة 47 من ضربة رأس متقنة للمهاجم عرفة السيد، لتسكن شباك الشناوي.

ودب النشاط في هجوم الزمالك مع مشاركة باولو، ونجح محمد إبراهيم، في تسجيل هدف الحسم للزمالك من تسديدة تحولت من أقدام المدافعين إلى شباك الحضري في الدقيقة (71).

كما حقق فريق سموحة السكندري، فوزا صعبا على حساب ضيفه بتروجيت بهدف نظيف، بستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستعــاد سمـوحــة الانتصارات الغائبة منذ 5 مباريات، بعد فوزه على الزمالك بثنائية دون رد، ثم تعادله مع الإسماعيلي والمقاولون ووادي دجلة والداخلية والخسارة أمام أسوان.

سجل هدف المباراة إسلام محارب في الدقيقة 63، ليرفع سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد بتروجيت بقيادة مديره الفني محمد يوسف، عند 41 نقطة في المركز السادس.

كما حصد فريق المصري البورسعيدي، فوزا مهما على حساب ضيفه الداخلية، بنتيجة 2-1، وسـجـل للمصري عبدالله جمعة ومحمد الشامي، بينما أحرز هدف الداخلية اللاعب الغاني، بنيامين أتشمبونغ.

وقدم المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، عرضا جيدا وسط كفاح كبير من جانب لاعبي الداخلية، مع المدير الفني علاء عبدالعال.

ورفع المصري رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الداخلية عند 24 نقطة في المركز السادس عشر في جدول الترتيب.