الإنتاج الحربي يحقق فوزاً غالياً خارج أرضه على حساب مضيفه النصر للتعدين

القاهرة - سامي عبد الفتاح الخطيب

رفض محمود الخطيب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الخوض في حديث انتخابات الأهلي واختيار مجلس إدارة جديد في الانتخابات المقرر اجراؤها في جميع الأندية قبل نهاية العام الحالي، لكنه لم ينف نيته في الترشح لمنصب الرئيس.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن الحديث المبكر عن انتخابات، قبل اعلان موعدها، وفي ظل مجلس يقود شؤون النادي بالفعل، شيء يخالف مبادئ النادي الأهلي.

وأضاف الخطيب أن هناك مجلس إدارة يدير جميع الأمور حاليا، ولا يجوز الحديث عن الانتخابات في ظل وجوده، لافتا إلى أن المجلس وحده صاحب الحق في منح شارة البدء بتحديد موعد إجراء الانتخابات وبعدها يتم الحديث عن المرشحين وكل الأمور الخاصة بالانتخابات.

يذكر ان محمود الخطيب، مرشح بقوة من الجماهير واعضاء الأهلي لخوض الانتخابات القادمة على منصب الرئيس، في مواجهة الرئيس الحالي محمود طاهر، وان كلا منهما يتحرك سرا لإعداد قائمته، لكن دون حديث علني، سواء في المنصات الإعلامية أو بين أعضاء النادي.

وأضاف الخطيب في تصريحاته التلفزيونية: «أدعو كل من يحب النادي الأهلي أن يتحلى بمبادئه وأخلاقياته ويكف عن الحديث على الانتخابات المقبلة لحين تحديد موعد إجرائها».

وفي اطار الانتخابات المنتظرة لمجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية، تعكف اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، على إعداد اللائحة الاسترشادية للنظام الأساسي، لتنفيذ القانون الجديد للشباب والرياضة، الذي اعتمد مؤخرا من مجلس النواب المصري، فقد كشف محمود الحلو المدير التنفيذي لوزارة الرياضة، عن وجود دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في صياغة لائحة اللائحة الاسترشادية، لمساعدة الهيئات الرياضية على وضع لائحة النظام الاساسي الخاص بها، وان هذه المشاركة لا تعتبر، بأي حال، تدخلا حكوميا.

وأكد الحلو تنازل الدولة عن كل حقوقها في قانون الرياضة الجديد حتى تمنح الاندية والاتحادات الرياضية بالاستقلال التام في اختياراتها ومحاسبة مجلس اداراتها، على أن تكتفي الوزارة بدورها الرقابي على النواحي المادية.

مرتضى يؤكد دعمه للبرتغالي

عقد رئيس الزمالك اجتماعا مع البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم قبل سفر الفريق أمس إلى تونس مؤكدا دعمه للجهاز الفني بعد تحسن عروض الفريق، وظهور حالة الانضباط بين اللاعبين والنتائج الايجابية.

وخلال اللقاء، أكد إيناسيو أن الفريق سيسعى خلال اللقاءات المقبلة الى تحقيق الانتصارات، ومواصلة الأداء الجيد في ظل دعم مجلس الإدارة، وتوفير كل الأمور اللازمة لذلك.

واكد منصور أن البرتغالي ورث تركة ثقيلة من الأجهزة الفنية السابقة، لم تقتصر فقط على المستويين الفني والتدريبي، بل أيضا على مستوى الالتزام في التدريبات والمباريات، وتنفيذ تعليمات الأجهزة الفنية.

الأهلي والبدري

وفي الأهلي، وايضا قبل مغادرة الفريق أمس إلى الكاميرون، أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن فريقه يسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة القطن الكاميروني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري، رغم الصعوبات سنلعب على المكسب في مباراة القطن وسنسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية.

واضاف أن موقف فريقه ليس سيئا رغم التعادل مع زاناكو في الجولة الأولى، مؤكدا أن الجهاز الفني درس نقاط القوة والضعف في القطن جيدا، ولدينا ثقة في خبرة نجوم الفريق واجتياز المواجهة الصعبة.

نتائج الدوري

وفي الدوري المحلي، فرط فريق الإسماعيلي في الفوز أمام ضيفه المقاولون العرب واكتفى بالتعادل 1-1، في الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم للإسماعيلي في الدقيقة 57 عن طريق كريم بامبو، فيما تعادل المقاولون العرب بهدف كريم مصطفى في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وأهدر الإسماعيلي عدة فرص أمام مرمى المقاولون العرب، وتألق الحارس محمود أبو السعود، في الدفاع عن مرماه وإبعاد الفرص الخطيرة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 41 نقطة محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا غاليا خارج أرضه على حساب مضيفه النصر للتعدين بثلاثية دون رد، واستحق الإثيوبي أوميدا أوكوري لقب رجل اللقاء بعد أن سجل هدف التقدم في الدقيقة 30، ثم أضاف صلاح أمين الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يحرز أوكوري الهدف الثاني له والثالث للإنتاج، في الدقيقة 90+1.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب بقيادة مديره الفني مختار مختار، بينما ازداد موقف التعدين صعوبة بعد أن تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.