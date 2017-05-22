فوز إنبي على أسوان بثلاثية نظيفة

القاهرة - سامي عبد الفتاح

في الوقت الذي وصل فيه لاعبو الأهلي إلى مطار ياوندي في الكاميرون، تلقى اللاعبون واعضاء الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، نبأ الهدية الجديدة التي تلقاها من فريق الاتحاد السكندري، بالفوز على المقاصة بنتيجة 3-1، في الجولة 29 للدوري، وهي نتيجة اضعفت كثيرا امكانية منافسة فريق مصر المقاصة على بطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب، بعد ان اصبح الفارق 12 نقطة بعد الجولة 29.

ويلتقي الأهلي مع المقاصة يوم الاثنين 29 الجاري في الجولة 30، فاذا فاز الأهلي، اصبح الفارق 13 نقطة، ويتوج رسميا بطلا للدوري، لأن المتبقي سيكون 12 نقطة فقط من اربع جولات متبقية على المسابقة، اذا تعادل الفريقان يستمر الموقف معلقا حتى يبتعد الأهلي بالفارق الحاسم في أي جولة أخرى، لذلك فانه ليس أمام المقاصة سوى الفوز على الأهلي في المواجهة المقبلة، ليمد أجل حسم اللقب وتضييق الفارق إلى 9 نقاط، وهو فارق كبير ايضا لصالح الأهلي.

فقد تلقى فريق مصر المقاصة أمام ضيفه الاتحاد السكندري هزيمة مريرة بنتيجة 1-3، على ستاد الفيوم في الجولة التاسعة والعشرين في واحدة من مفاجآت الموسم.

وأصبحت فرص المقاصة ضئيلة للغاية في الفوز بلقب الدوري، حيث تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة كاملة عن الأهلي صاحب الصدارة.

ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مديره الفني الإسباني ماكيدا إلى 43 نقطة في المركز السادس.

سيطر المقاصة تماما على مجريات الشوط الأول من اللقاء وتسابق لاعبوه على إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الهاني سليمان حارس الاتحاد ولكن زعيم الثغر لعب باقتدار على تنظيم الهجمات المعاكسة من خلال تمريرات نور السيد السحرية وانطلاقات الكونغولي كاسونجو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 61، أضاف كاسونجو الهدف الثاني للاتحاد وسجل محمد عطوة الهدف الثالث في الدقيقة 72 لزعيم الثغر، بينما أحرز المقاصة هدفا شرفيا عن طريق الغاني جون أنطوي في الدقيقة 90+3.

وألغى الحكم محمود عاشور هدفين للاتحاد بداعي التسلل، بينما لم تفلح تغييرات إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بنزول أحمد الشيخ وهشام محمد في تغيير واقع اللقاء.

كما حقق فريق إنبي فوزا كبيرا على حساب ضيفه أسوان بثلاثية نظيفة، افتتح عمرو مرعي التسجيل لصالح إنبي في الدقيقة 16 ثم أحرز محمد بسيوني الهدف الثاني في الدقيقة 50 قبل أن يسجل الهندوراسي ماريو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 84 من تسديدة رائعة.

واستعاد إنبي نغمة الفوز الغائبة منذ 4 مباريات وتحديدا بعد فوزه على الزمالك يوم 10 أبريل الماضي أي قبل 40 يوما كاملة وتعادل بعدها في مباريات الإسماعيلي والمقاولون ووادي دجلة وخسر أمام الداخلية.

ورفع إنبي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر بقيادة مديره الفني طارق العشري وتجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر بقيادة أسامة عرابي.