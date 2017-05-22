أصبح السوري مازن الحاج خليل مديرا مسؤولا عن تنفيذ برنامج صناعة البطل الأولمبي في 16 دولة في الشرق الأوسط وروسيا بعد أن وقع عقدا رسميا في العاصمة التشيكية براغ مع المدير المسؤول ومؤسس برنامج صناعة البطل الأولمبي جان بريزينا.

وأشار المدير العام لشركة «ايليت غروب» الروسية مازن الحاج خليل في تصريحات صحافية الى ان البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب من الأطفال والمبدعين ويستهدف كل الأطفال من كل الأعمار وهو يعتبر الخطوة الأولى في صناعة البطل الاولمبي.

وأوضح أن هذا البرنامج اسسه جان بريزينا مع جامعة تشالز التشيكية وشارك في وضعه كبار الخبراء والأطباء الرياضيين في الجامعات التشيكية وهو عبارة عن مجموعة تدريبات رياضية وتحاليل طبية وفيزيائية ونفسية يخضع لها الأطفال لتبيان التكوين الجسماني ونمو العضلات والتحمل والسرعة والقوة والادراك والذكاء وكل العوامل الفيزيائية ونتيجة هذا البرنامج هو توجيه الطفل لممارسة الرياضة المناسبة له ونسبة الابداع الممكن تحقيقه بهذه الرياضة.

ولفت الحاج خليل الى ان البرنامج موزع الى ٣ برامج تخصصية ويستهدف الأطفال من عمر ٥ سنوات حتى ١٦ سنة لمساعدتهم وتوجيههم في اختيار الرياضة المناسبة لهم لممارستها في حياتهم الطبيعية ومن عمر ٥ الى عمر ١٢ سنة لمعرفة القدرات الحقيقة علميا لهؤلاء الأطفال.

وذكر ان الهدف القادم هو تطوير البرنامج بشكل أشمل وأوسع ونشره في روسيا والشرق الأوسط لمساعدة الأطفال الموهوبين من خلال التوقيع على الشراكة مع شركة ايليت غروب بعد الاطلاع على الخبرة الكبيرة للقائمين عليها في العمل الرياضي.

يذكر، انه تم اعتماد هذا البرنامج الذي انتسب اليه منذ انطلاقته أكثر من 300 ألف طفل في كثير من الدول منها أميركا وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا بالإضافة لعدد كبير من الدول الأوروبية.