يأمل العين الإماراتي تجاوز سجله السلبي السابق أمام الاستقلال الإيراني عندما يحل ضيفا عليه اليوم في طهران في افتتاح مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأهل العين الى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثالثة، في حين احتل الاستقلال المركز الثاني في الأولى. والتقى العين والاستقلال اربع مرات في البطولة، ففاز الفريق الإيراني في ثلاث مباريات مقابل واحدة للإماراتي.

وجمعت المباراة الأولى بين الفريقين في عام 1999 وفاز الاستقلال 1 ـ 0 في ابوظبي، قبل ان يثأر العين في 2003 بفوزه 3 ـ 1 في طريقه لإحراز اللقب الوحيد في سجله، اما آخر مباراتين جمعتهما فكانتا في نسخة 2013 وفاز الفريق الإيراني ذهابا 2 ـ 0 في طهران وايابا 1 ـ 0 في العين.