قررت الإدارة التنفيذية للمركز الأولمبي للمنتخبات المصرية، حظر دخول اللحوم المستوردة، التي ثبت وجود مادة «الروكتوبمين» المنشطة بها، والتي تنتقل للاعبين وتتسبب في إيقافهم من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكان ثلاثة رياضيين مصريين قد تم إيقافهم مؤخرا، وهم: رضوي عرفة ومحمد توفيق، لاعبا منتخب الكاراتيه، ومحمد محسن، لاعب الزمالك والمنتخب المصري للكرة الطائرة، بعد ثبوت تعاطيهم المنشطات، وثبوت إيجابية عيناتهم بمادة «الروكتوبمين»، وهي عبارة عن هرمون حيواني يتم حقنه للأبقار والدواجن في أميركا والصين والبرازيل، لزيادة التكوين العضلي للحيوانات وزيادة اللحوم.

وأوضحت هدى أيوب، وكيل وزارة الشباب والرياضة والمشرف العام على المركز الأولمبي للمنتخبات القومية، أنه تم فرض حظر استخدام اللحوم المستوردة، خاصة البرازيلية، في الوجبات الغذائية، التي يتم تقديمها للاعبي المنتخبات في الألعاب الرياضية المختلفة، أثناء معسكرات إعدادهم بالمركز، وكذلك المنتخبات غير المصرية، وذلك خشية تعرضهم للإيقاف بسبب مادة «الروكتوبمين» المنشطة التي توجد في تلك اللحوم.

وأضافت أيوب أن هناك عقوبات مغلظة في حال اكتشاف وجود لحوم مستوردة في المطاعم التابعة للمركز، والتي تقدم الوجبات للفرق والمنتخبات، مشيرة إلى أن هناك رقابة دورية ومفاجأة من لجان متخصصة، للتأكد من عدم مخالفة القرار حفاظا على مستقبل أبطال مصر.