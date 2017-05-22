القاهرة - سامي عبد الفتاح

أجرت صحيفة «الغارديان» البريطانية حديثا مطولا مع المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الانجليزي، ولاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر.

وقال صبحي في هذا الحوار ان الجماهير المصرية ستعود لحضور المباريات، إذا تم تطبيق نفس اللوائح المطبقة في إنجلترا، دون استثناء لأحد، مبديا في الوقت ذاته أنه يحاول استغلال كل فرصة للمشاركة في مباريات ستوك سيتي، لنيل ثقة مارك هيوز المدير الفني للفريق.

وعن الأنباء التي ترددت حول التزوير في سنه الحقيقي، قال انها أنباء غير صحيحة، وتلاحقني منذ كنت ناشئا بصفوف النادي الأهلي، ببلوغي 12 عاما، وترددت مع ظهوري بالفريق الأول، لأنه للأسف البعض كان لا يريد لي النجاح.

وأضاف اللاعب المصري الشاب: «في النادي الأهلي، هناك إجراءات طبية مشددة على اللاعبين الصغار، وفي حالة تورط لاعب بالكذب في مستنداته الرسمية، يتم الاستغناء عنه على الفور».

وأكمل: «لكن مع مرور الوقت، أثبت للكثيرين صحة موقفي، واعتذروا لي، خاصة أن تمثيل منتخب مصر والاحتراف في الدوري الإنجليزي دعما موقفي كثيرا».

كما تطرق رمضان صبحي إلى الأزمة التي نشبت بينه وبين الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي، مؤكدا أنه دخل في أزمة حادة معه بعد احدى مباريات الفريق المصري التي أقيمت بحضور 100 ألف متفرج.

وأوضح لاعب ستوك سيتي: «اللعب وسط هذا العدد الكبير من الجماهير أمر غير معتاد في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقتها شعرت أنني مجهد ذهنيا، وأحتاج للراحة، إلا أن جاريدو اتهمني بالكذب، وعدم الالتزام خارج حدود الملعب، وقال لي إن سني تسمح بخوض مباراة كل يوم».

واستدرك قائلا: «ولكن أكدت له التزامي الشديد، وأن عليه الثقة بي، كما أثق به كمدرب للفريق».