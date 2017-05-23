يسعى الهلال السعودي إلى البناء على أدائه المحلي عندما يحل ضيفا على استقلال خوزستان الإيراني اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بينما يواجه لخويا القطري مضيفه بيرسيبوليس الإيراني بصفوف ناقصة.

ويتطلع الهلال بطل الثنائية المحلية إلى فوز على ملعب السيب الرياضي في سلطنة عمان وقطع نصف الطريق الى ربع النهائي، مستفيدا من الفترة الفنية الجيدة التي يمر بها، والتي توجت بإحرازه الثنائية المحلية من خلال بطولة الدوري وكأس الملك.

من جانبه، يأمل استقلال خوزستان الذي يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا، بمواصلة حضوره الجيد في البطولة وتجاوز ضيفه، أكثر الأندية تتويجا بالألقاب على الصعيد القاري، والذي يشارك في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للمرة التاسعة تواليا.

وكان الهلال أنهى الدور الأول متصدرا المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات. أما استقلال خوزستان، فأنهى الدور الأول ثانيا في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.

المواجهة 34

مواجهة اليوم هي الرابعة والثلاثين للهلال مع الأندية الايرانية في مختلف البطولات الآسيوية، الا انها الأولى مع استقلال خوزستان.

وفاز الهلال في 13 مباراة مقابل 12 خسارة و8 تعادلات.

وكانت المواجهة الأولى للهلال مع بيروزي (بيرسيبوليس حاليا) في ذهاب نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوية في 18 يوليو 1991 في الرياض وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، والمواجهة الأخيرة مع بيرسبوليس نفسه في إياب دوري المجموعات وانتهت أيضا بالتعادل السلبي في 24 ابريل في مسقط.

والتقى الهلال مع الأندية الإيرانية مرة واحدة في نهائي آسيوي، وذلك في 22 ديسمبر 1991 في نهائي بطولة الأندية الآسيوية بالدوحة، وفاز على استقلال طهران بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد التعادل 1 ـ 1، وحقق يومها باكورة ألقابه الآسيوية.

لخويا من دون هدافه

الى ذلك، يخوض لخويا مباراة الذهاب في غياب المغربي يوسف العربي هداف الدوري القطري للاصابة، والبرازيلي ادغارداسيلفا بسبب عدم تسجيله آسيويا، والمهاجم الصاعد المعز علي للإيقاف.

وستقام المباراة على ستاد آزادي في طهران من دون جمهور، بقرار من الاتحاد الآسيوي الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر معاقبة النادي الإيراني على تصرف جمهوره خلال استضافة الوحدة الإماراتي في الثامن من مايو الحالي (4 ـ 2 للفريق الإيراني).

وأوضح الاتحاد الآسيوي ان الجمهور قام «بإشعال الألعاب النارية في الدقيقة 88 من المباراة، ما عرض سلامة الملعب للخطر»، مذكرا بأنه اتخذ في العام 2015 قرارا بمعاقبة النادي لمدة عامين مع وقف التنفيذ بخوض مباراة من دون جمهور.

وأضاف «وبما ان المخالفة الأخيرة حصلت خلال فترة التعليق، فقد تقرر تلقائيا تنفيذ عقوية خوض الفريق لمباراة دون جمهور»، وتغريم النادي الإيراني مبلغ عشرة آلاف دولار.

وحض المدرب الجزائري للفريق القطري جمال بلماضي لاعبيه على «بذل اقصي مجهود لديهم وتقديم افضل مستوى من اجل الحصول على النتيجة الايجابية التي تساعدهم على اجتياز لقاء الاياب» في 30 مايو، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية الاثنين.

وكان لخويا القطري تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول مع 14 نقطة، بينما حل بيرسيبوليس ثانيا في المجموعة الرابعة مع 9 نقاط.