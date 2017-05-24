بيروت ـ ناجي شربل

أعاد الرياضي بيروت حامل اللقب الامور الى نقطة البداية في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى، اذ تعادل هومنتمن 2-2 من سبع مباريات ممكنة، بعدما كان متأخرا 0- 2. وفاز الرياضي في المباراتين الثالثة بفارق 9 نقاط 73-64 والرابعة بفارق 11 نقطة 86-75 ورد الدين لمنافسه باسقاطه في قاعة مزهر بانطلياس، ملحقا به الخسارة الثالثة هذا الموسم والاولى في ملعبه. وكانت نقطة التحول في هذه السلسلة اصابة هداف هومنتمن بيروت كابتن منتخب لبنان فادي الخطيب اثر اصطدامه بعلي حيدر من النادي الرياضي في نهاية المباراة الثانية في قاعة صائب سلام بالمنارة، والتي فاز بها هومنتمن. وعانى الخطيب ارتجاجا في الدماغ الزمه الدخول الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت.