اختتمت منافسات المرحلة النهائية من مسابقة «دوري الخطوط الجوية التركية لكرة السلة الأوروبي» (يورو ليغ) 2017 بإقامة أربع مباريات في اسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع بين أربعة من أفضل الفرق الأوروبية.

ومن أبرز الملامح الملحوظة في نهائي هذا العام التشابه الكبير مع النهائي الذي أقيم في مدريد عام 2015 من خلال الفرق المشاركة نفسها وحتى نفس مباريات الدور قبل النهائي.

ولعب فريقا سسكا موسكو، وريال مدريد على المركزين الثالث والرابع وانتهت المباراة بفوز سسكا موسكو ليحصل على المركز الثالث في البطولة. وانطلقت المباراة النهائية في (يورو ليغ) الخطوط الجوية التركية في بين فنرباهتشه وأوليمبياكوس بيرايوس، ليتوج بعدها فنرباهتشه بكأس البطولة. وبدأت المباراة بتفوق فنرباهتشه حيث كانت النتيجة 26 مقابل 18 في الفترة الأولى، وفي الفترة الثانية كان أوليمبياكوس على وشك اللحاق حيث قلص تقدم فنرباهتشه إلى خمس نقاط. وقبل الفترة الثالثة قام هدايت ترك أوغلو رئيس الاتحاد التركي لكرة السلة بتسليم كرة سلة رمزية إلى سلطات كرة السلة المحلية في بلغراد بصربيا التي ستستضيف النهائيات عام 2018. وسيطر فنرباهتشه على بقية المباراة ليصبح أفضل فريق في «دوري الخطوط الجوية التركية لكرة السلة الأوروبي» (يورو ليغ) 2017 بنتيجة 80- 64.