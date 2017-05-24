القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

بات الحارس الدولي المخضرم، عصـــام الحضري على أبواب الانتـــقال إلى نادي المقاصة، وصيف الدوري هذا الموسم، والذي يحق له بالتالي، المشاركة في بطــولة الأندية الافريقية أبطال الدوري، مع الأهلي، المرشح بقوة للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي. وتأتي هذه الخطوة في مشوار الحضري، رغم النفي المشترك من عصام الحضري، والجهاز الفني في المقاصة، إلا أن رئيس المقاصة، لم ينف ولم يؤكد، كما أن وكيل الحضري، أكد من جانبه، عملية الانتقال، أما نادي وادي دجلة فلم يعلق بأي صورة على هذه الأنباء.

وتنطلق اليوم الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، بثلاث مباريات، ستكون نتائجها مؤثرة على منطقة القاع، فيستضيف طنطا فريق المقاولون العرب، وينزل النصر للتعدين ضيفا على طلائع الجيش، فيما يستضيف الإنتاج الحربى فريق الشرقية.