القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قفز فريقا الاهلي والزمالك، الى النقطة الرابعة في سباق دوري دور الستة عشر لبطولة الاندية الافريقية الابطال، بعد ان حقق الاهلى فوزا مهما، بهدفين نظيفين، على فريق القطن الكاميروني، في ملعبه وبين جماهيره بمدينة جاروا الكاميرونية، وأفلت الزمالك من مصيدة أهلي طرابلس الليبي في المواجهة التي جمعت بينهما بستاد مدينة صفاقس التونسية.. ليرفع الاهلي رصيده الى اربع نقاط في المجموعة الرابعة، وكذلك فعل الزمالك في المجموعة الاولى.. ويستعد القطبان للجولة الثالثة في البطولة، بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، واتحاد العاصم الجزائري، بالترتيب.

فقد اقتنص فريق الأهلي المصري فوزا مهما خارج الديار على حساب مضيفه القطن الكاميروني بثنائية دون رد، ليفلت الاهلي ومدربه البدري من هذا التحدي، بعد الاخفاقات الأخيرة.. وسجل الثنائية النيجيري جونيور أجايي ومؤمن زكريا في الدقيقتين 12 و14 من عمر المباراة، ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز المهم إلى 4 نقاط في المجموعة التي تضم ايضا الوداد المغربي وزاناكو الزامبي.

قدم الأهلي بداية أكثر من رائعة بعدما لعب على المساحات في عمق دفاعات القطن، ونجح مؤمن زكريا في استغلال تمريرة بينية من عبدالله السعيد ليمرر إلى النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 12 ليحرز الهدف الأول للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 14، أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني للأهلي من خطأ ساذج لحارس مرمى القطن ليودعها الشباك ببراعة ويعزز التقدم الأهلاوي.

وكان عبدالله السعيد هو نجم المباراة الأول وصانه الهدفين رغم انه لعب الشوط الأول فقط، وقال السعيد إن الاهلي نجح في التغلب على الظروف الصعبة التي تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة التي وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية وهو ما أثر على أداء اللاعبين في الملعب، إلى جانب سوء حالة أرضية ملعب المباراة.

الزمالك يفلت بالتعادل

كما فرض التعادل السلبي كلمته على المواجهة المثيرة التي جمعت بين أهلي طرابلس الليبي والزمالك بمدينة صفاقس التونسية.. وبالكاد أفلت ايناسيو ولاعبوه من الفخ الذي نصبه مدرب اهلي طرابلس، المصري طلعت يوسف.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر مؤقتا ترتيب المجموعة وارتفع رصيد أهلي طرابلس لنقطة واحدة، في المجموعة التي تضم كابس يونايتد بطل زيمبابوي مع اتحاد العاصمة الجزائري.

وقدم أهلي طرابلس بقيادة طلعت يوسف، بداية سريعة ومباغتة هجومية بتسديدة قوية ثم فرصة في اتجاه مرمى أحمد الشناوي الذي كان متقدما من مرماه، وحاول الزمالك الرد بكرة عرضية فشل شيكابالا في استغلالها.

واتسمت هجمات أهلي طرابلس بالسرعة مع تسديدة خطيرة من مؤيد اللافي، وسنحت فرصة آخرى للفريق الليبي بكرة عرضية من مؤيد اللافي ثم تسديدة أبعدها الشناوي.

وفي شأن متصل كشف البرتغالي إيناسيو المدير الفني للزمالك في تونس عن تمسكه باستمرار ستانلي المعار من وادي دجلة، وطلب استمرار اللاعب مع الفريق.. وشهدت الأيام الماضية غموض موقف استمرار ستانلي داخل صفوف الزمالك من عدمه في ظل وجود شرط في عقد إعارة اللاعب ينص على أحقية النادي الأبيض في شرائه نهائيا مقابل سداد مليون و500 ألف دولار، ما يوازي 27 مليون جنيه مصري.