الحظ يبستم للأهلي والزمالك «أفريقياً» على حساب الوداد واتحاد العاصمة

القاهرة - سامي عبدالفتاح

ابتسم الحظ الجيد لفريقا الأهلي والزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، فبعد ان فاز الأهلي بثلاث نقاط على حساب القطن الكاميروني، وعاد الزمالك بنقطة مهمة من مباراته مع أهلي طرابلس الليبي، كان موعد القطبان مع الحظ في اليوم التالي بخسارة اقوى المنافسين في مجموعة كل منهما، ليتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد اربع نقاط، بعد ان خسر الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد امام زاناكو الزامبي، الذي سبق ان تعادل مع الأهلي في برج العرب، وتأتي صدارة الأهلي قبل مواجهة الوداد في برج العرب يوم 4 يونيو المقبل.

كما ابتسم الحظ لفريق الزمالك في المجموعة الثانية بخسارة أقوى منافسيه في المجموعة، وهو اتحاد العاصمة الجزائري امام كابس يونايتد بطل زيمبابوي، واضعف فرق المجموعة بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الزمالك المجموعة بعد هذه الهدية من «كابس»، وقبل ان يلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 2 يونيو المقبل في برج العرب.

أسدل الستار على الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية لكرة القدم، التي شهدت مفاجآت عديدة، قلبت الموازين بالمجموعات.

وأولى المفاجآت كان بطلها زاناكو الزامبي الذي خطف الفوز من الوداد المغربي (1-0) في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، ليقلب الموازين ويتقاسم الصدارة مع الأهلي المصري، الذي استعاد توازنه بفوز مهم خارج الديار أمام القطن الكاميروني.

وقدم زاناكو أداء منظما ولم يكن المنافس الذي يعتمد على السرعات والقوة البدنية، مثل أغلب فرق أفريقيا السمراء، وأحرج الوداد بصورة كبيرة رغم انتفاضة الفريق المغربي بالشوط الثاني لتعويض التأخر، لكن فشلت محاولات أبناء المدرب عموتة.

وشهدت المجموعة الأولى تألق النجم الساحلي التونسي، الذي حصد فوزين متتاليين، ليتصدر الترتيب بعد فوزه القاتل على المريخ السوداني، كما أن الهلال السوداني خطف نقطة بالتعادل مع فيرفيارو الموزمبيقي.

وفي المجموعة الثالثة، فسان جورج الأثيوبي حصل على نقطة من ضيفه الترجي التونسي، ليضع نفسه في الصورة بعدما رفع رصيده إلى نقطتين رغم صعوبة المنافسة بعد فوز صن داونز الجنوب أفريقي، حامل اللقب، على فيتا كلوب الكونغولي في ملعبه.

وفي البطولة الكونفيدرالية استعاد فريق سموحة المصري توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي، وحقق فوزا مثيرا على ضيفه ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي (2-0)، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية.

سجل ثنائية سموحة، أحمد رؤوف، وإسلام محارب، ليرفع الفريق المصري بقيادة مدربه مؤمن سليمان إلى 3 نقاط، متساويا مع ريكرياتيفو وزيسكو الزامبي قبل لقائه ضد الهلال الأبيض السوداني.

اشتعال منطقة القاع

وفي الدوري المحلي، اشتعل صراع البقاء الذي يطول 7 اندية صاحبة تاريخ، وقبل الجولات الاربعة الأخيرة في المسابقة، وقد تأكد خروج وادى دجلة والمقاولون العرب من هذا الصراع بشكل رسمي، وتتبقى اندية انبي والإنتاج الحربي وطنطا وأسوان والداخلية والنصر للتعدين والشرقية.

ففي الجولة 30 من مسابقة الدوري، فرض التعادل بدون أهداف نفسه على نتيجة لقاء الإنتاج الحربي الشرقية، ويرفع رصيد الإنتاج بقيادة مدربه مختار مختار لـ 32 نقطة بالمركز الـ 13، فيما ارتفع رصيد الشرقية بقيادة مدربه عماد النحاس لـ 21 نقطة بالمركز الـ 18 والأخير.

فيما حقق المقاولون العرب فوزا سهلا على ضيفه طنطا بنتيجة 3-1، وسجل ثلاثية المقاولون كل من: أحمد علي «هدفين» في الدقيقتين 9 و14، ومحمد فاروق في الدقيقة 86، وأحرز هدف طنطا اللاعب الغاني دينيس تيتيه في الدقيقة 90+1.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز الـ 14. بينما فرط النصر للتعدين في فوز كان في متناوله على حساب طلائع الجيش، وتعادل (2-2).. تقدم رمضان ربيع للتعدين بالدقيقة (29)، وتعادل معتمد محسن للطلائع (37)، وتقدم التعدين بهدف إيميكا إيزي (56)، وخطف الطلائع، تعادلا قاتلا (90+3) عن طريق عاصم صلاح.

ورفع الطلائع رصيده بقيادة مدربه أحمد سامي

لـ 40 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع التعدين رصيده لـ 23 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير بقيادة مدربه أحمد عبدالمنعم «كشري».