بيروت - ناجي شربل

احتفظ «الرياضي بيروت» بلقبه بطلا للبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال للسنة الرابعة على التوالي وللمرة الـ 14 في العصر الحديث لكرة السلة اللبنانية منذ عام 1993.

وحول الفريق الأصفر تخلفه أمام هومنتمن بيروت 0 - 2 في الدور النهائي من سبع مباريات ممكنة، الى فوز غال 4 - 2، مستفيدا من إصابة كابتن هومنتمن بيروت فادي الخطيب في نهاية المباراة الثانية بارتجاج في الدماغ.

وحاول الخطيب العودة في المباراة الخامسة مرتديا قناعا حول رأسه، الا انه كان خارج الحسابات، فاستبعده المدرب جو مجاعص عن المباراة السادسة الأخيرة في قاعة صائب سلام بالمنارة، والتي شهدها الرئيس الفخري للنادي الرياضي بيروت الرئيس السابق للحكومة تمام سلام، الى جانب رئيس النادي الاصفر عميد رؤساء النوادي اللبنانية المهندس هشام الجارودي.

وكان الرياضي أنهى الدوري المنتظم وصيفا لهومنتمن الذي قدم أحد افضل مواسمه منذ مشاركاته في البطولة، اذ تصدر ترتيب مرحلتي الذهاب والاياب وخسر مرة واحدة فقط امام الرياضي ذهابا في المنارة، واحتفظ بسجله نظيفا على ارضه حتى الدور النهائي عندما خسر مرتين في المباراتين الثالثة والخامسة. وتعثر مرة واحدة في «البلاي أوف» أمام المتحد طرابلس في نصف النهائي «فاينال فور» بعد وقت إضافي في طرابلس (فاز هومنتمن 3 - 1).

في حين بات مدرب الرياضي اللبناني احمد فران عن 36 سنة الاصغر بين المدربين اللبنانيين يقود فريقا الى لقب بطولة لبنان. وقد تسلم فران مهامه بعد انطلاق الموسم خلفا للمدرب البوسني المستقيل سلوبودان سوبوتيتش.

ومع نهاية بطولة الدرجة الاولى، أعلن رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا لـ «الأنباء» دخول لبنان العد التنازلي لاستضافة بطولة آسيا في أغسطس المقبل.

وكشف كاخيا تأمين نفقات الاستضافة من احتياط الموازنة، بعد اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير المال علي حسن خليل.

وقال: «الكرة الآن في ملعب المجلس الذي سيناقش طلب الاتحاد اللبناني نيل مساعدة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دولار في جلسته المقررة الأسبوع المقبل».

وكان وفد من الاتحاد برئاسة كاخيا زار الرئيس بري في عين التينة، وجال على فعاليات سياسية في إطار دعم ملف الاستضافة.