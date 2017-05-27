يحيى حميدان

اعتبر المدرب الوطني في كرة السلة عبدالرحمن حسين ان شهر رمضان المبارك يعتبر من اجمل شهور السنة وذلك لما فيه من روحانية ويتجه فيه المسملون نحو التفرغ للتعبد وقراءة القرآن الكريم.

واشار الى انه سعيد لما يراه من اعمال الخير التي يقوم بها الشعب الكويتي وكل الشعوب الاسلامية خلال هذا الشهر والتي منها اقامة الموائد الرمضانية لافطار الصائمين في المساجد.

وقال حسين ان اعمال الخير ومساعدة المحتاجين هي من سمات هذا الشهر الفضيل.

وذكر حسين، الذي سبق له اللعب مع نادي الكويت والتدريب في عدة اندية وكذلك في المنتخب الوطني، انه شديد الحرص على ممارسة الرياضة يوميا في فترة قبل الفطور للمحافظة على اللياقة البدنية أولا ولكسر وقت الملل في هذه الفترة التي دائما ما يحرص الجميع فيها على الاتجاه للأنشطة البدنية.

وتمنى حسين أن يتبنى اتحاد كرة السلة فكرة إقامة بطولة مصغرة تجمع بين لاعبي وهواة اللعبة خلال شهر رمضان الكريم وهو ما يمنح اللاعبين الاستفادة الكبيرة منها قبل التوجه الى معسكرات تدريبية خارجية، مشيرا الى أنه لا يمانع مشاركة فرق الجاليات في هذه البطولات والتي يعتبر الهدف منها الحصول على الاستفادة والوقوف على مستويات اللاعبين.