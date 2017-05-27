«أبو جهاد» اعتاد الترويج لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودار الأيتام الإسلامية

بيروت- ناجي شربل

تتصدر صور نجم كرة السلة اللبناني فادي الخطيب الطرق على مداخل العاصمة بيروت وفي شوارعها سنويا قبل وخلال شهر رمضان المبارك، ذلك ان «أبا جهاد» اعتاد الترويج لـ «مؤسسات الرعاية الاجتماعية- دار الايتام الاسلامية»، وبات احد وجوهها لتأمين الزكاة في الشهر الفضيل.



وجه معروف يشد انظار عشاقه الى شهر الخير والتخفيف عن الآخرين عن طريق الزكاة. ولطالما استخدم وجه الخطيب للترويج لأنشطة وشركات عدة، الا ان صورته هنا تختلف، وتحاكي الناظر اليها مذكرة إياه بالناحية الانسانية وبأننا نعيش في محيط مع آخرين، ولا بد ان نشعر مع المحتاجين ونخفف عنهم، اعلان مجاني يعطي فيه الخطيب من ذاته، ولا يتردد في الترويج اثناء مباريات بطولة لبنان لكرة السلة، اذا صودف وقتها في الشهر الكريم.

الخطيب أحد الداعمين والمروجين ايضا ل«مركز سرطان الاطفال» في الجامعة الاميركية في بيروت، وهو يوازن بين صورته نجما والاخرى انسانا يتفاعل مع محيطه، ويحفز الآخرين على الاقتداء به وعدم التركيز فقط على اضواء الشهرة وتحقيق الارباح.

ويشارك ايضا في افطارات تقيمها جمعيات خيرية ومؤسسات، ويلبي الدعوة الى مباريات رمضانية تنظمها جمعيات بيروتية وأخرى في مسقط رأسه بإقليم الخروب.



لم تبدل الشهرة من فادي، ولم تغير السنين من تصرفات شاب التزم شعائره الدينية وخصوصا في الشهر الفضيل، فكان يقسم وقته بين التمارين قبل الظهر وفي فترة متقدمة من بعد الظهر، قبل الخلود الى الراحة في انتظار موعد الافطار. وهو يتبع برنامجا تدريبيا في شهر رمضان، اسوة ببقية الرياضيين العالميين، ويدرجه ضمن مسيرته محترفا عبر تبديل اوقات الحصص وفترات الراحة.

ولا يتذمر اذا صادف موعد الشهر الفضيل استحقاقات رياضية كبرى، ويقول: «لكل شيء وقته في الحياة، وهناك أولويات، وشهر رمضان في طليعتها، وفيه اتصالح مع نفسي أكثر وأبذل المزيد في سبيل الآخرين».