القاهرة - سامي عبدالفتاح

في هذه الفقرة نسلط الضوء على الكرة المصرية، وعدد من سفرائها في الدوريات الاوروبية، ابرزهم محمد صلاح (روما)، محمد النني (ارسنال)، احمد المحمدي (هال سيتي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي).. والبعض منهم قطع شوطا طويلا في الحياة الاوروبية، والبعض الآخر حديث العهد جدا بهذه الحياة.. فكيف يستقبل كل منهم شهر رمضان المبارك، وسط حياة الاحتراف في اوروبا.

اعتاد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف نادي فريق روما الإيطالي، على اقامة حفل إفطار جماعي بمسقط رأسه في قرية نجريج بمحافظة الغربية، كلما اتيحت له الفرصة، واذا حصل على اجازة من ناديه حلال الشهر الفضيل.

ويقول صلاح انه لاعب محترف في ناد كبير، وهو ملتزم بالصيام خلال شهر رمضان، عدا ايام المباريات، لأن الدوري الايطالي صعب وقوي، كما ان الجهاز الفني في فريق روما يراعي ظروف اللاعبين المسلمين خلال الشهر. وأضاف: ان وجود زوجته، وابنته مكة الى جواره في ايطاليا تجعله يشعر بالشهر الكريم، مع بعض الاصدقاء الذين يتجمعون لتناول الافطار معا، كلما سمحت ظروف المباريات والتدريبات، واذا حصلت على اجازة طويلة، فأحرص على أداء العمرة في شهر رمضان.

من جهته، احمد المحمدي لاعب نادي هال سيتي والمنتخب المصري، يؤكد ان الأجواء الرمضانية موجودة بقوة في انجلترا لوجود جالية اسلامية كبيرة، كما ان الاندية في الدوري الانجليزي تضم اعدادا كبيرة من اللاعبين المسلمين، وهي تراعي وتحترم مشاعرهم، وانا حريص على الصيام من أول يوم والالتقاء مع الاصدقاء على موائد الافطار، بمشاركة زوجتي هبة العوضي، التي تشعرني دائما باجواء الاسرة المصرية، خاصة في شهر رمضان.

اما محمد النني، لاعب ارسنال والمنتخب المصري، فيؤكد انه عانى في انتظامه في صيام رمضان، مع بداية مشواره الاحترافي مع نادي بازل السويسري، لانه كان في بداية المشوار ويريد اثبات وجوده، لكن الأمر اختلف في نادي ارسنال، لأن لندن تعيش الأجواء الرمضانية لكثرة العرب والمسلمين، ايضا لوجود زوجته «لولا» وابنه «مالك» وابنته «فريدة» معه في انجلترا، وهذا الجو الأسري يساعده كثيرا على عدم الشعور بالغربة خلال الشهر الفضيل، كما ان زوجته من بلدته، وتعرف طباعه جيدا، وتنظم وقته في شهر رمضان.

ويقول: نحرص خلال الشهر الفضيل على الصيام وتأدية الصلوات وقراءة القرآن، ولقاء الأصدقاء على الإفطار.