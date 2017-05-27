إعداد: عبدالمحسن الأيوبي - سامي الحسن

مهاجم المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني

اللعب في أوروبا حلم كل لاعبي الكرة حول العالم، ودائما ما يكون النجوم المسلمون تحت المجهر خلال تواجدهم في ملاعب القارة العجوز، حيث يعتبرهم البعض بمنزلة سفراء للدين الحنيف.

وهناك من ينجح في التمسك بقيم الإسلام، وآخرون يخفقون، وهناك من يحاول الجمع بين الأمرين، فيظهر متمسكا تارة ومنفتحا تارة أخرى. ونرصد خلال موضوعنا أبرز نماذج اللاعبين المسلمين الذين تواجدوا في أوروبا، فمنهم من كان خير سفير للإسلام، ومنهم من أثار الجدل لأسباب مختلفة.

أكد ريبيري انتماءه للدين الإسلامي، وسعادته باسمه الجديد «بلال يوسف محمد»، وشدد على الدور الكبير الذي يلعبه الدين الإسلامي في حياته، ويقول إنه يحرص على أداء الصلاة في المنزل أو في الفندق قبل المباريات، لكنه اعترف بصعوبة الصيام في الأيام التي يخوض فيها مبارياته، موضحا انه فخور جدا لكونه أول لاعب مسلم يترشح لجائزة الكرة الذهبية عام 2013.

مسعود أوزيل

نجم وسط المنتخب الألماني وأرسنال الإنجليزي

يعتبر مسعود أوزيل من اللاعبين المسلمين الذين يقرأون سورة من القرآن لمساعدته على التركيز قبل بداية كل مباراة، حيث تحدث إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية عن ذلك، وذكر أوزيل «أفعل ذلك دائما قبل أن أخرج للملعب. أصلي وزملائي يعرفون أنهم لا يستطيعون التحدث معي خلال هذه الفترة القصيرة».

وزاد: احرص على الصيام واخبر زملائي عن تعاليم ديننا بكل ادب وعدم التقليل من تقاليد الآخرين.