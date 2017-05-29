عبدالعزيز جاسم

قـــــــال مــدرب الفريق الأول لكـرة القـــدم فــي السالمية الوطني عبدالعزيز حمادة إنه خلال مشواره الكروي كلاعب أو كمساعد مدرب وكذلك كمدرب حدثت له الكثير من الأمور المفرحة والمحزنة بنفس الوقت إلا أن هناك حدثا في ذاكرته لا يمكن له أن ينساه لأنه مازال يلازمه وكلما نطق فيه تذكر المباراة والحدث المفرح حينها.

وأضاف حمادة: عندما كنت مساعدا للمدرب محمد إبراهيم في نادي القادسية موسم 2006-2007 واجهنا الكويت في نصف نهائي كأس سمو الأمير وبينما كانت المواجهة في أوجها جاءني اتصال من رقم غريب لأكثر من مرة، واضطررت للإجابة عنه لتحدثني دكتورة وتقول لي «يجب أن تحضر حالا من أجل التوقيع والموافقة على العملية التي ستجريها زوجتك من أجل عملية الولادة»، فقلت لها أنا مدرب وحاليا في احدى المباريات ولا يمكن ان أغادر فأقنعتها بان أوافق عن طريق التلفون فوافقت على ذلك،وعندما أغلقت الخط جاء هدف الفوز للأصفر والتأهل للمباراة النهائية وبعدها جاء الخبر مباشرة بأني رزقت بطفلة، ودون تردد أسميتها «فوز» بسبب فوز الأصفر وقتها على الأبيض، وحتى يومنا هذا عندما أنطق باسمها أتذكر تلك المباراة والربكة الكبيرة التي حدثت لي، لكنها انتهت بسعادة بفوز في المباراة وتواجد «فوز» في البيت.