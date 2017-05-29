يحيى حميدان

قال لاعب كاظمة والنصر لكرة السلة سابقا نادر الحباب إن شهر رمضان المبارك دائما ما يحفل بالمواقف التي ترسخ بالذاكرة وخاصة في الأيام الأولى للصيام، لافتا إلى أنه بدأ الصوم في سن صغيرة وابتعد تدريجيا عن الأكل والشرب حتى اعتاد على هذا الأمر في السنوات التالية.

وأضاف الحباب أن حلاوة شهر رمضان المبارك دائما ما تكون بالقرب من الأهل والأصدقاء وزيادة الزيارات، مشيرا الى انه يحرص كل الحرص على القيام بالزيارات العائلية في الأيام الأولى من هذا الشهر على أن يمنح عائلته الوقت الكافي للبقاء معهم ومن ثم يخصص بعض الوقت للتردد على الديوانيات للتجمع مع الأصدقاء.

وذكر الحباب أن الديوانيات دائما ما تكون مليئة بما لذ وطاب من المأكولات والحلويات لاسيما الكويتية منها والتي تتميز بها المائدة الرمضانية، مشيرا الى ان هذا الأمر يتطلب منه القيام بالمزيد من التدريبات الرياضية للحفاظ على وزنه.

وأوضح أنه شخصيا مر بالعديد من المواقف التي لا تمحى من ذاكرته خلال شهر رمضان المبارك ومنها المفرحة ومنها ما كانت قاسية عليه وجعلت يومه طويلا.

وشدد الحباب على أنه خلال إتيان شهر رمضان في فصل الصيف فإنه يبتعد قدر المستطاع عن بذل مجهود بدني مضاعف خاصة خلال فترة الظهيرة والتي تكون بها درجة الحرارة مرتفعة.