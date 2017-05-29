القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يسعى الأهلي الى حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الـ 39 في تاريخه والثاني على التوالي، لصالحه عندما يستضيف اليوم في الحادية عشرة مساء بتوقيت الكويت، أقرب منافسيه فريق مصر المقاصة في ختام مباريات المرحلة الثلاثين للمسابقة المحلية.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 75 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة عن المقاصة، الثاني برصيد 63 نقطة، وفي حالة فوز أو تعادل أبناء القلعة الحمراء يتوج الشياطين الحمر بالدرع رسميا، خاصة أنه سيتبقى 4 مباريات فقط لكل فريق لن تكفي الفريق الفيومي لمواصلة مطاردة الأحمر.