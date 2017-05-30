أنجح السنوات التي لعبت خلالها لناديي القرين والكويت ووقفت على منصة التتويج

يعتبر شهر رمضان بالنسبة للاعب نادي النصر المعار لنادي الكويت والمنتخب الوطني لكرة اليد نواف الشمري غريبا نوعا ما لأن الشمري يستمتع بالمشاركة في الدورات الرمضانية لكرة القدم لتميزه في اللعب لاسيما انه من عائلة مميزة في لعبة القدم فشقيقه الأكبر المهاجم السابق لنادي الجهراء والمنتخب العسكري فلاح محسن الشمري، وشقيقه الثاني نجم منتخب الكويت والقادسية السابق نهير الشمري، وهذا ما يؤكد ان موهبة لعب كرة القدم موجودة عند نواف الذي شارك في رمضان بعدة دورات ووصل مع فريقه إلى الأدوار المتقدمة لذلك ارتبط شهر رمضان عند نواف بالدورات الرمضانية.

الرياضة ضرورة

وأوضح الشمري ان ممارسة الرياضة بالشهر الفضيل ضرورية بسبب تنوع الأطباق عند وجبة الافطار والسحور مما يدفعه إلى تناول عدد من الأكلات غير الصحية والمشبع بعضها بالدهون والسكر وهذا ما يؤدي إلى زيادة الوزن لذلك لا بد من ممارسة الرياضة بشكل يومي وعلى فترتين الأولى قبل الافطار وغالبا ما تكون هوائية والثانية بعد صلاة التراويح وتكون بأحد الأندية الصحية إلى جانب خوض بعض المباريات في الدورات الرمضانية.

مواقف طريفة

ومن المواقف الطريفة في البطولة الخليجية، قال: قبل ثلاث سنوات شاركت مع نادي القرين في البطولة التي استضافها نادي النور السعودي بالدمام وقبل إحدى المباريات طلب إداري الوفد من اللاعبين الذهاب الى غرفة الاجتماعات بعد وجبة الغداء لعقد اجتماع مع رئيس النادي آنذاك احمد الشحومي وبالفعل ذهبت الى غرفة الاجتماعات في الموعد المحدد ولكن في هذا اليوم كان موجودا في «اللوبي» شقيقي التوأم وائل الذي جاء من الكويت لحضور المباراة وعندما شاهده الإداري قال له لماذا يا نواف لم تحضر الاجتماع ولماذا هذا التأخير؟ فأجابه وائل: «أبشر الحين أروح»، ولكن كانت المفاجأة، عند الإداري عندما دخل غرفة الاجتماعات ورآني حاضرا فابتسم، وعرف ان الذي في «اللوبي» شقيقي وليس انا فشعر الإداري بالإحراج.

أنجح السنوات

واعتبر الشمري ان السنوات الأربع الأخيرة في حياته الرياضية من انجح السنوات والتي لعب خلالها لناديي القرين والكويت وتمكن خلالها من الوقوف على منصة التتويج بجميع البطولات المحلية المشارك بها الى تحقيق المركز الثالث على مستوى الأندية الآسيوية مع القرين والتتويج بلقب البطولة العربية في تونس.