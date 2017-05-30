مبارك الخالدي

يقول حارس منتخبنا الوطني الأسبق لكرة القدم خالد الشمري انه تعرض الى الكثير من المواقف التي لا تسقط من الذاكرة خلال مسيرته كلاعب في نادي كاظمة او الأزرق.

وأضاف: لكن حادثة إيقاف مباراة المنتخب أمام شقيقه المنتخب المصري قبل انتهاء الوقت الأصلي بـ 20 دقيقة لا يمكن ان تغيب عن ذاكرتي.

وتابع، تم توجيه الدعوة الى منتخبنا للعب مباراة ودية على ستاد القاهرة بمناسبة اعتزال نجم الكرة المصرية فاروق جعفر.

واستطرد، بدأت المباراة بشكل طبيعي وسجل المصريون هدف المباراة في الدقيقة 29، وانتهى الشوط الاول على ذلك الهدف، وفي الشوط الثاني تغير مجرى المباراة وضغط منتخبنا على المرمى المصري وردت العارضة والقائم هدفين محققين للأزرق.

وبين الشمري انه فوجئنا بصافرة الحكم في الدقيقة 70 بإيقاف المباراة، فاعتقدت انا ان الكرة في موضع تسلل وجريت ومسكت الكرة وسألت الحكم أين أضع الكرة للتنفيذ، لكنه رد علي: «الماتش خلص يا كابتن».

وأوضح، هنا احتج الجميع على القرار، لكنه برر الموقف، بان هناك اتفاقا مسبقا لإنهاء المباراة بهذا التوقيت، وعندها انخرط الجميع في نوبة من الضحك، والى هذه اللحظة، لا نعلم مع من تم الاتفاق على إنهاء المباراة.