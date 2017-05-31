عبدالمحسن الأيوبي

من المعروف أن هنالك جدلا مستمرا وتضاربا في الآراء حيال ممارسة الرياضات الشاقة أثناء الصيام، حيث يرى البعض من المتخصصين أن صيام رمضان لا يؤثر على أداء الرياضيين ولا يخفف من قدرتهم وعطائهم، في حين يشك آخرون في صحة هذا الكلام.

ومن المؤكد أن اللاعبين المسلمين المحترفين في أوروبا يواجهون عددا كبيرا من التحديات خلال الشهر الفضيل إذ يتعين عليهم التأقلم مع نظام غذائي مختلف وأوقات نوم مغايرة تماما. لكن هل يمكن الحفاظ على اللياقة والالتزام في الوقت نفسه بصيام الشهر الكريم.

اليوم سنسلط الضوء على نموذج يصر دائما على الصيام وهو السنغالي ديمبا با، لاعب تشلسي الإنجليزي السابق وبشكتاش التركي حاليا. وقال ديمبا با: «دوما ما كنت أواجه مديرا لا يسعد بقراري، وكنت أقول له: اسمع سأفعل ذلك، إذا استمر أدائي جيدا فسأستمر في اللعب والصيام».

ومن المعروف عنه تأديته للسجود احتفالا بتسجيل الهدف وشكرا لله تعالى، كما يحرص ديمبا با على تأدية الصلوات الخمس في المسجد وكذلك الالتزام بكل الشعائر الدينية. وأبدى السنغالي سعادته البالغة لدى زيارته لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للكعبة المشرفة كتب عليها: «لا يوجد ما هو أفضل من التواجد في المكان الذي بدأ فيه كل شيء، فأنا مسلم ولن تغيرني الشهرة وهمي كله يكمن في إرضاء الله تعالى».