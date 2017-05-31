أحب أن أجمع أسرتي عندي في منزلي على الفطور

حامد العمران

قال نجم نادي السالمية السابق ومنتخب الكويت لكرة اليد عيسي عبدالقدوس إن شهر رمضان بالنسبة لي شهر الرحمة والمغفرة والتسامح وتصفية القلوب، وأحب أن أستغل هذا الشهر في عمل الخير.

وأضاف في هذه المناسبة المباركة تصبح الزيارات الأسرية على مائدة الافطار جمعة حلوة.

وانا احب ان اجمع أسرتي عندي في منزلي على الفطور في هذا الشهر المبارك وذلك لزيادة أواصر المحبة والترابط.

أهم أولوياته

وأشار عبدالقدوس الى انه في رمضان تكون الرياضة من اهم أولوياته وانه ينتظر شهر رمضان بفارغ الصبر لأنه من صغره وهو يشارك في بطولات القدم الرمضانية.

وكانت دورة الروضان هي الدورة التي عرفت الناس عليه بأنه لاعب كرة قدم صالات مميز من خلال النقل التلفزيوني. وتابع استغربت الجماهير ان عيسى عبد القدوس لاعب منتخب الكويت لكرة اليد يلعب كرة القدم بحرفنة وقد حصل على الكثير من البطولات الرمضانية ومازال الى الآن يمارس الرياضة في رمضان وخاصة قبل الفطور وتعود على هذا الوقت والكثير من الناس وهو منهم باستغلال هذه الفرصة لممارسة الرياضة.

دورات رمضانية

وكشف عبدالقدوس ان الكثير من زملائه واصدقائه يتصلون به في السنوات الأخيرة للمشاركة معهم في الدورات الرمضانية وبطبيعة الحال يكون الاعتذار سيد الموقف وذلك للتقدم بالعمر وهذا ما يمنعه من العطاء داخل الملعب مثل السنوات السابقة.

ومن اهم المواقف التي حصلت معه في شهر رمضان ولا يمكن ان ينساها هي ان كابتن فريق السالمية عادل عبدالنبي استدعاني للمشاركة مع فريقه في دورة الروضان وكان اسم الفريق يحمل اسم المرحوم سمير سعيد ولكن مدير الفريق العرباوي المعروف يعقوب زينل رفض مشاركتي تخوفا من الا اقدم المستوى المطلوب الا ان عبدالنبي أصر على مشاركتي وشاركت بالفعل وقدمت مستوى مميزا وحصلت مع الفريق على لقب البطولة وبعدها أصر زينل على ان أشارك مع فريقه في كل موسم.

الطبق المفضل

وعن الطبق المفضل في رمضان قال عبدالقدوس انه لا يمكن ان يستغني عن طبق التشريبة الى جانب الشوربة التي يبدأ بها فطوره مستذكرا احد المواقف الطريفة قائلا: قبل مدفع الافطار ومن شدة الجوع تهيأ له بأنه سمع صوت الاذان وذلك قبل موعده ليأخذ حبة تمر ويأكلها لتصرخ عليه والدته بصوت عال وتنبهه بأنه لم يحن موعد الافطار، الا ان زوجته خففت من الموقف المحرج بقولها بما انه مو قاصد فلا حرج عليه، وكانت الضحكات تتعالى من والدتي وأبنائي.