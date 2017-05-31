مبارك الخالدي

لا تخلو معسكرات اللاعبين في الأندية او المنتخب الوطني لكرة القدم من المواقف العفوية التي تظل راسخة في أذهان أصحابها مهما طال الزمن اما لطبيعتها الفكاهية او لكونها تلازمت مع نتيجة المباراة.

ومن هذه المواقف المضحكة التي تعرض لها نجم كاظمة ومنتخبنا الوطني لكرة القدم بدر حجى العصفور، اذ يستذكر حادثة خلال وجود الأزرق في الرياض لمواجهة المنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم، ويومها خسر منتخبنا المباراة بنتيجة 1 ـ 2.

ويقول حجي: شاركني في الغرفة زميلي فواز بخيت وفي كل الأحوال وتحديدا في يوم المباراة حملت «شنطتي» الخاصة للتوجه مع زملائي الى ملعب المباراة واثناء قيامي بالاستعداد لارتداء زي المباراة اكتشفت ان «اللابجين» الخاص بي قد تم تغييره، وعلى الفور، سألت فواز بخيت «هذا مو لابجيني»، فرد بالقول: قمت بصبغه باللون الأسود لعله يكون «فال خير»، اثناء المباراة، ولكن للأسف خسرنا المباراة، ومن يومها، وانا أتشاءم من اللون الأسود. وأشار حجى الى ان الوجود المستمر مع اللاعبين سواء في النادي والمنتخب

لا يخلو من المواقف الخاصة بالمقالب التي تتقنها بإجادة تامة مجموعة معينة من اللاعبين، وهم في الحقيقة «ملح المعسكر» بتصرفاتهم وتعليقاتهم لكسر روتين التدريبات وأجواء المباريات، ومن هؤلاء اللاعبين زميلي المميز فواز بخيت.