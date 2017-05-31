ناصرالعنزي

في بداية التسعينات تعاقد نادي التضامن مع المدرب الهنغاري جورج ميزي بناء على توصية من المدرب الوطني صالح زكريا.

وقدم التضامن أفضل عروضه مع هذا المدرب وحقق معه بطولة اليوبيل الفضي لنادي السالمية، وقدم للفريق عناصر اصبحت من نجوم الفريق مثل ناصر السوحي وبشير صلبوخ وهادي ضحوي.

ولعب التضامن مباريات كبيرة أمام الفرق الكبيرة وهزم القادسية والعربي والكويت وكاظمة والسالمية.

وضمت صفوفه عددا من اللاعبين النجوم مثل: عبدالله وبران ومحمد الشليمي ومبارك مهنا وطارق نايف وفهد كميل وعادل عبدالنبي وعادل ذكرالله وغيرهم.

وشكل جورج ميزي فريقا متجانسا خدم التضامن لعدة مواسم وتمكن في موسم ٩٣/٩٤ من التأهل الى المباراة النهائية لكأس سمو الأمير وخسر من القادسية بهدفين.

وأقيمت بعض البطولات في شهر رمضان المبارك.

وكان المدرب جورج ميزي يحرص على الامتناع عن الأكل تضامنا مع اللاعبين الصائمين حتى العودة الى تدريباتهم بعد الإفطار، وكان جوابه «أنه يريد أن يشعر بما يشعر به اللاعبون كي يتعامل معهم ذهنيا وبدنيا في هذا الشهر الفضيل».