يحيى حميدان

كشف حكم كرة السلة عبدالرحمن الشمري عن سعادته الغامرة خلال ايام الشهر الفضيل والتي تعود الينا مرة كل عام، مشيرا الى أن لهذه الأيام المباركة شعورا عظيما يعيشه المسلمين حول العالم من خلال الصيام وتقديم الموائد الرمضانية للمحتاجين. وأوضح الشمري أن شهر رمضان حافل بكثير من الذكريات، لعل أبرزها سنوات الصيام الأولى والتي كنا نجد فيها معاناة ولكننا تمكنا من التغلب عليه لاحقا بفضل تشجيع الوالدين والأقارب.

وقال الشمري: «انا من الأشخاص الذي يعشقون الأجواء الأسرية والتجمعات مع الأصدقاء، ودائما ما احرص على تلبية الدعوات سواء على الافطار او السحور وهذا الأمر يعزز من أواصر المحبة والاخوة بيننا وبين الآخرين».

وأشار الشمري إلى أنه تعرض لموقف محرج خلال هذا الشهر الفضيل عقب تلقيه دعوة للتحكيم في احدى الدورات الرمضانية من قبل القائمين عليها، وعقب وصوله الى الصالة فوجئ بأن البطولة في لعبة كرة قدم الصالات وليست كرة السلة التي له باع كبير في ادارة المباريات خلالها نظرا لكونه لاعبا ودخوله مجال التحكيم عقب الاعتزال.

واضاف: «هذا الأمر تسبب في حرج كبير بالنسبة لي، وكنت ارتدي زي حكام كرة السلة، واردت الاعتذار كون معلوماتي بسيطة في هذه اللعبة ولكن رفض المسؤولون هذا الأمر وأصروا علي لقيادة المباريات كونهم لا يجدون بديلا له خاصة عقب الاتفاق معه قبلها بأيام».

وتمنى الشمري الخير والسعادة للجميع خلال ايام الشهر الفضيل.